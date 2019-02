OL-PROSESS I NORD-KOREA: IOC-president Thomas Bach hilser på Nord-Koreas idrettsminister Kim Il-guk under møtet i går hvor de diskuterte søkerprosessen mot sommer-OL i 2032. Til venstre står Sør-Koreas idrettsminister Do Jong-hwan. Foto: Foto: REUTERS

IOC er i tidstrøbbel

LILLEHAMMER (VG) Selv om man legger godviljen til og tror på IOCs ønske om å endre OL, er det et stort problem at det er lenge til en forandring kan bli dokumentert.



I den gryende diskusjonen om et eventuelt nytt OL på norsk ord, er det noen tilsynelatende magiske ord som stadig oftere dukker opp: «Agenda 2020».

Da det meste som kunne krype og gå innen norsk idrettsmakt og lokale interesser var samlet til 25-årsseminar på Maihaugen i går, var dette en gjenganger, og av flere sett på som en nøkkel for å låse opp OL-floken.

Agenda 2020 er IOCs reformprogram, som består av 40 punkter, der skreddersøm, gjenbruk og kostnadsreduksjoner står sentralt.

På papiret ser dette fint ut, og budskapet ble godt tatt imot hos en usedvanlig OL-tent forsamling, da IOC-medlem Kristin Kloster Aasen redegjorde for status.

Her var det ingen kritiske spørsmål å spore, og det virker som norske idrettsledere har enorm tillit til at forvandlingen blir som forespeilet.

Men i hvilken grad kan man stole på at planer om nedskalering omsettes i handling?

Samtidig som Lillehammer -jubileet markeres, kom nyheten om at Tokyo øker budsjettet til åpnings- og avslutningsseremoniene med 40 prosent.

Det er heller ikke mange dager siden det kom skremmende informasjon om manglende etterbruk i Pyeongchang, og arven etter Rio er en salig saus av ulike problemer.

Legger vi til at ettermælet etter Sotsji er den største olympiske skandalen i moderne tid, har det altså vært store problemer med de tre siste lekene.

Alt er slett ikke IOC sin skyld, men det er et relevant spørsmål om man skal stole på organisasjonens vyer, eller om det skal kreves dokumentert forandring i en sunnere retning, både hva gjelder økonomi og ledelse, før det overhodet bør vurderes å søke på nytt.

Her oppstår det et dilemma for det norske ordskiftet.

Etterbruksfondet på Lillehammer varer ikke evig, og sterke krefter her ser på nye leker som en viktig løsning for regionen, med et tydelig innslag av tidsnød.

Men skal slike forhold påvirke tempo og fremdrift i en eventuell debatt, som jo inneholder langt flere forhold enn hensynet til lokal økonomi

På den andre siden er det lenge til IOC vil ha mulighet til å bevise for verden at Agenda 2020 er mer enn fine ord.

Beijing blir ikke noe lavkost-OL, og Tokyo blir neppe heller noen mal for nøysomhet. Da begynner det å dra godt ut i tid før muligheten til å anvende planene virkelig foreligger, og spørsmålet er hvordan man bør forholde seg i mellomtiden. Det har som kjent vært snakket om å ta OL tilbake til røttene helt siden 1960, men forskjellen på teori og praksis har dessverre blitt temmelig himmelropende.

Det som kan være annerledes nå, og som kan styrke håpet om at Agenda 2020 er hel ved, er at IOC har mye dårligere kort på hånden enn før, siden valgmulighetene deres er så barbert for byer. På den annen side hadde prosessen vært mer tillitvekkende om den primære drivkraften hadde vært et ønske om endring, i stedet for en pragmatisk konsekvens av andre forutsetninger.

Det er ikke lett å forutsi hvordan den norske OL-debatten blir, om ilden får liv eller ebber ut, men tidsfaktoren er åpenbart kompliserende.

Spesielt fordi de ivrigste også er dem med hastverk.