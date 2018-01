SYK: Petter Northug avbildet under VM i Lahti i fjor vinter. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Adressa: Syk Northug dropper Planica

Publisert: 16.01.18 22:53

SPORT 2018-01-16T21:53:37Z

Ifølge Adresseavisen dropper Petter Northug (32) det siste uttaksrennet før OL.

Northug er fortsatt syk. Det var grunnen til at han droppet NM på Gåsbu, som også var viktige konkurranser for 32-åringen for å gjøre seg OL-aktuell.

Adresseavisen skriver nå at Northug ikke reiser til Slovenia. Onsdag er Northugs svarfrist for om han skal gå i Planica eller ikke.

Northugs trener Stig Rune Kveen svarte følgende tirsdag ettermiddag på spørsmål sannsynligheten for å se Northug i Planica:

– Beklager. Ingenting å meddele i dag, skrev Kveen i en SMS til VG.

Langrennsjef Vidar Løfshus hadde ikke mer informasjon.

– Nei, det avgjøres i løpet av onsdagen, skrev landslagssjefen i en SMS til VG.

– Ser du på det som sannsynlig at han går?

– Det er vanskelig å si, svarte Løfshus.

Søndag var det full forvirring rundt Petter Northug . Først meldte landslagstrener Tor Arne Hetland at Northug var tilbake i trening etter sykdom, men denne påstanden ble raskt avkreftet av Northugs eget team.

Stemmer det at Northug dropper Planica, henger OL-plassen i en enda tynnere tråd enn tidligere. Men lagkamerat Chris Jespersen forsikret om at Northug ville satse på VM i Seefeld neste vinter.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!