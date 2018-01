ANTIDOPING-EKSPERT: Rune Andersen. Foto: Ole Kristian Strøm

Antidoping-topp Rune Andersen: – Antall russere i OL må betraktelig ned

Publisert: 23.01.18 15:17

111 russere har fått rødt lys, men 389 har fått klarsignal for OL.

– Antallet bør vesentlig ned, ellers er det meningsløst at Russland er utestengt som nasjon, sier den tidligere WADA-toppen Rune Andersen til VG. Han jobber i dag i Antidoping Norge og deltok tirsdag på et seminar før Pyeongchang-OL.

– Hvor mange russere er det tilrådelig å ha i OL?

– Jeg har ikke lyst til å komme med et antall, men det må reduseres betraktelig fra de 389. Hvis det kommer et stort antall russiske utøvere, så kommer folk til å reagere, sier Andersen – og snakker både om idrettsutøverne og nasjonale antidopingbyråer.

– Elefanten i rommet er hvor mange russere som får delta i Pyeongchang, sa han på tirsdagens seminar.

– Blir det 10? 50? 200?

Andersen er leder for den spesialkommisjonen i IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) som jobber med den russiske dopingen.

I London-VM i 2017 var det 19 russiske deltagere til start. Når VG spør om det var «passe», svarer Rune Andersen:

– Ja! Jeg synes det var et rimelig antall ut fra de kriteriene vi hadde, og ut fra det jeg visste om systemet.

– IAAF har hatt klare kriterier for hvilke kriterier som har vært for de russiske utøverne. Hvorfor ikke IOC har gjort noe tilsvarende, er uforståelig, mener den tidligere WADA-toppen.

Samtidig som IOC bestemte seg for at Russland skulle utestenges som nasjon fra 2018-OL, bestemte de seg også for at russiske utøvere kunne få grønt lys til Pyeongchang hvis de ble anerkjent som «rene». Men IOC har aldri gått ut med hvilke kriterier som gjelder. Sist helg kom IOC med en pressemelding om at 389 – av 500 – russiske utøvere har kommet gjennom nåløyet for OL-deltagelse (gitt at de kvalifiserer seg).

– Det er uforståelig at kriteriene ikke har blitt offentliggjort, fastslo Andersen på seminaret tirsdag.

– Da hadde vi alle kunnet følge med på hva som skjedde. Vi kunne kontrollere at de fulgte kriteriene. Alt kunne etterprøves.

I stedet har alt blitt holdt hemmelig. Tirsdag kom det plutselig lekkasjer i russiske media om utøvere som er utestengt – som Sergej Ustjugov, Anton Sjipulin og Viktor An – mens andre har fått klarsignal.

– Nå legges det et teppe over prosessen. Det kan være at det er en god prosess, men det vet vi ikke noe om, sier Rune Andersen til VG.

Russiske utøvere i Pyeongchang skal delta under betegnelsen «olympiske utøvere fra Russland».

Tirsdagens nyhet om at noen av de aller største russiske håpene til OL, er utestengt, har avstedkommet sterke reaksjoner i Moskva.

– Hvis ikke disse får dra til OL, er det russiske laget "halshugget", sier Svetlana Zjurova, tidligere olympisk mester på skøyter, nå politiker i Putins parti.