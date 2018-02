Hegle Svendsen varsler «knallhard evaluering» etter jaktstart-nedtur

Publisert: 12.02.18 13:33

SPORT 2018-02-12T12:33:54Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Både Tarjei Bø og Erlend Bjøntegaard hadde los på medaljer før aller siste skyting på OL-jaktstarten. Men der gikk det galt. I stedet var det Martin Fourcade som gjorde som han ville og tok gullet.

Tarjei Bø ble nemlig beste norske. Han gikk inn til fjerdeplass, litt over minuttet bak sin franske rival. Stryningen var tydelig misfornøyd da han gikk i mål. I ren frustrasjon slo han i bakken.

– Ja, det er medalje det handler om. Det er gull, sølv og bronse det handler om. Det er tøft å bli nummer fire, den første som ikke får feire, sier Bø til VG.

– Spesielt siden du mangler den siste individuelle medaljen?

– Jeg føler ting ligger til rette for at jeg burde klart det, men feiler når det gjelder som mest, sier eldstebror Bø.

Les også: Thingnes Bø avviser press etter sprint-nedtur

Varsler evaluering

Erlend Bjøntegaard ble nest beste norske og endte som nummer ni, halvannet minutt bak OL-mesteren. Emil Hegle Svendsen (32) ble nummer 20 og Johannes Thingnes Bø 21. De var begge nærmere tre minutter bak enn to.

Hegle Svendsen var alt annet enn fornøyd da han gikk i mål. Sprinten søndag ble en nedtur for det norske laget. Det samme ble egentlig jaktstarten, som altså endte uten norske på pallen.

– Dritdårlig. Vi sliter på standplass og får det ikke til å stemme, sier trønderen til VG - og svarer «vet ikke» på spørsmål om hva som er problemet til både skiskytterherrene- og jentene.

– Er det frustrerende at det skjer i OL?

– Ja, det er det verste som kunne skje. Men det kan fortsatt snu. Vi må jobbe hardt og legge det bak oss, sier 32-åringen, som selv har fire OL-gull og ett sølv på CV’en.

Fra skiskytter-sprinten søndag: Norsk fiasko etter svak skyting: - Sørgelig

Han mener det er en kombinasjon av de tøffe skyteforholdene (mye vind) og at det sitter i hodet. Han sier «det må være mulig å skyte bedre når andre klarer det».

– Hva gjør dere for å snu det?

– Vi må ta en knallhard evaluering. Så må vi jobbe for å komme oss på pallen. Det kan vi klare, sier Hegle Svendsen.

Konfrontert med Hegle Svendsens evalueringsønske, svarer landslagssjef Egil Kristiansen at laget er nødt til å prate ut.

– Vi har jo litt for mange bom i forhold til en del andre nasjoner her. Det er ikke bra nok.

– Det skjer for både guttene og jentene. Sprer det seg usikkerhet?

– Nei, vi har skutt bra i år, så hvorfor skulle vi ikke klare det her, sier Kristiansen til VG.

Se hva det aller største gull-håpet, Thingnes Bø, hadde å melde etter nok en tung dag:

Råsterk Fourcade

For det var Fourcade viste seg som aller sterkest på skistadion Alpenisa i Pyeongchang. Franskmannen jobbet seg opp fra en åttendeplass som utgangspunkt før start og ledet før den siste skytingen.

Der holdt han alle nerver i sjakk og var iskald. Han plaffet ned samtlige blinker og kunne ta fatt på den siste runden i ensom majestet.

Han unngikk naturligvis alle uhell, kunne veive det franske flagget på oppløpet og gikk over målstreken til sitt aller første gull i årets Pyeongchang-leker. Sebastian Samuelsson fra Sverige tok sølvet, mens tyske Benedict Doll tok bronsen.

Misset på siste skyting

Men det kunne egentlig gått langt bedre sett med norske øyne. Selv om jaktstarten mandag tok utgangspunkt i sprinten søndag, så hadde både Bjøntegaard (gikk ut som nummer fem, 17 sekunder bak lederen) og Tarjei Bø (nummer 13 fra start og halvminuttet etter) gode muligheter til å gå seg kraftig opp under mandagens konkurranse.

Det så lenge ut til at de til og med skulle kjempe om medaljer. De to var en del av en gruppe på syv utøvere bak Martin Fourcade som kom samlet inn til siste stående skyting.

Men da det gjaldt som mest misset den norske duoen. Bø tok to bom, mens Bjøntegaard bommet tre ganger. Dermed var de sjanseløse da det hele skulle avgjøres. Det holdt kun til plasseringer utenfor pallen.

– Vi hadde litt vind på siste skyting så jeg var vel ikke den eneste som ikke traff. Men jeg må greie å gjøre jobben selv om forholdene er vanskelige, sier Bjøntegaard til VG.

OL-debutanten sier at vinden gjør forholdene uforutsigbare og forteller at han har kort tid på å bestemme seg for skyte-taktikk.

– Det er vurderinger man må gjøre kjapt og på instinkt. Men det er ikke bra nok i dag, sier Bjøntegaard.

Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø hadde tyngst utgangspunkt ut på dagens jaktstart. De to bommet også en del i dag. Thingnes Bø hadde blant annet fire bom på den siste skytingen. Det holdt ikke til noe mer enn en 20. og 21. plass. Til sammen bommet de norske skiskytterne 18 ganger på 80 skudd.

Resultatliste 12,5 kilometer jaktstart menn, skiskyting:

1. Martin Fourcade, Frankrike: 32:51,7

2. Sebastian Samuelsson, Sverige: +12,0

3. Benedict Doll, Tyskland: +15,1

4. Tarjei Bø, Norge: +1:02,6

9. Erlend Bjøntegaard, Norge: +1:26,3

20. Emil Hegle Svendsen, Norge: +2:41,5

21. Johannes T. Bø, Norge: +2:51,0