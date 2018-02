Landslagslegen om Nora Mørk-skaden: Usikkert om hun rekker EM

Publisert: 06.02.18 10:13

SPORT 2018-02-06T09:13:00Z

Resten av sesongen med klubblaget er allerede over etter korsbåndsskaden Nora Mørk (26) pådro seg mandag kveld. Nå spøker det også for EM-sluttspillet som starter i november.

Landslagslege Anne Froholdt sier til VG at landslaget har en slags policy, eller regel, på at spillerne ikke deltar i mesterskap de første 12 månedene etter en slik skade Mørk har pådratt seg.

– Spiller Nora Mørk EM for Norge om ti måneder?

– Jeg tror det er veldig usikkert om hun rekker EM. Sånn det ser ut i dag er det usikkert. Først må vi ta operasjonen og se hvordan ting er. Da får vi masse svar. Det kan gå fort fremover også. Hun er rå på opptrening og har en erfaring på dette. Er det noen som kan rekke det, så er det henne, sier Froholdt.

Bakgrunn: Skademareritt for Mørk – ute i minst seks måneder

– Gråt sine bitre tårer

Det gikk ordentlig galt for landslags- og Györ-stjernen da hun satset inn i feltet i en Champions League-kamp mot danske Nykøbing Falster mandag. Mørk landet feil og vred høyre kne. 26-åringen vred seg i smerte på parketten. Røntgenbildene på sykehuset viste at hun har røket fremre korsbånd i høyre kne.

Froholdt forteller til VG at hun var i kontakt med håndballstjernen mandag kveld. Det eneste hun fikk beskjed om var at Mørk hadde røket korsbåndet.

– Jeg regner med at hun gråt sine bitre tårer og tenker at hun er fryktelig lei seg. Det er en kjedelig skade. Du vet det er et langvarig løp for å komme tilbake. Samtidig har hun vært gjennom lange løp med skader tidligere. Hun vet hva som trengs. Jeg er ikke bekymret for at hun mobiliserer og «tar fighten», sier Froholdt.

– Seks måneder hørtes kort ut

Legen er imidlertid forsiktig med å avskrive Mørk helt med tanke på EM i Frankrike, som begynner 30 november og avsluttes med finale 16 desember i år. Mørk er spådd et avbrekk på minst seks måneder. Da vil hun allerede være i trening, men med operasjon, rehabilitering og opptrening kan månedene på sidelinjen altså bli enda flere.

Froholdt mener derfor det er vanskelig å si nøyaktig hvor lenge Mørk er ute. Hun har ikke operert «inne i» kneet før. Mørk har slitt med jumpers knee, det kan i så måte ikke sammenlignes med en korsbåndskade.

Avbrekket avhenger også om det er mer som er skadet enn bare korsbåndet, for eksempel om hun har trøbbel med brusk i kneet.

– Men seks måneder hørtes kort ut, rett og slett. Det er i så fall veldig optimistisk i mitt hode. Man er kanskje i trening da, men å være tilbake på landslaget og sitt gamle nivå tar lengre enn seks måneder, sier Froholdt.

Bekymret landslagssjef

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson var på tribunen mandag kveld og fikk se smellen med sine egne øyne.

Han ga klart uttrykk overfor danske TV 2 at han var bekymret etter å ha sett stjernespilleren sin bli båret av banen.

– Vi håper på det beste for Nora, men jeg har ingen god følelse, sa han før resultatene fra MR-undersøkelsen var klare.

PS 1: Kampen mandag kveld endte med 32–23-seier til Mørks lag. Frem til hun ble skadet hadde Mørk storspilt, og hun ble delt toppscorer med åtte mål.

PS 2: Landslagskollegene Stine Bredal Oftedal og Kari Aalvik Grimsbø spiller også i Györ.

PS 3: Mørk kom til den ungarske klubben på en treårskontrakt etter 2015/2016-sesongen.