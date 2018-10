TAPTE BRONSEN: Grace Bullen tapte VM-bronsen. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Grace Bullen tapte VM-bronsen etter drama: - Det er kjipt

(Pooja Dhanda -Grace Bullen 10–7) Hun var svært nær VM-bronsen. Men Grace Bullen (21) tapte i Ungarn. Dermed er det fortsatt 16 år siden Norge tok en VM-medalje i bryting for kvinner.

– Det er selvsagt kjipt, men jeg klarer samtidig å se at jeg har hatt fremgang. En 5. plass i VM har jeg ikke vært i nærheten av tidligere, sier Bullen til VG.

Motstanderen – 24 år gamle Pooja Dhanda fra India – avsluttet kampen svært passivt. Men det hjalp ikke. Bullen tapte på tidligere feil i bronsekampen i Budapest.

– Jeg er ikke enig i alt dommeren gjorde, men jeg vil vinne fordi jeg er overlegen. Ikke fordi motstanderen blir dømt ut, sier hun.

– Grace er naturligvis veldig skuffet, men har gjort et godt VM, sier sportssjef Jacob Haug.

Bullen gikk mest offensivt ut og fikk det første poenget, men Dhanda dro Bullen ned på matten og fikk inn en rulle. Inderen gikk opp i en solid 6–1-ledelse gjennom det siste minuttet av den første perioden.

– Jeg skjønner ikke helt hvordan hun fikk alle de poengene, sier Bullen.

I andre periode fikk Atlas-bryteren også inn det første poenget før Dhanda fikk godkjent et nytt kast. Bullen jobbet intens og skaffet seg ytterligere fem poeng i en voldsom sluttspurt. Det hjalp ikke at Dhanda fikk to advarsler for passivitet, og var nær ved å få den tredje. Den ville gitt Bullen bronsen.

Men dommeren lot Dhanda slippe unna.

Hjemmehåpet Emese Barka vant den andre av de to bronsefinalene i 57 kg-klassen. Kinesiske Ningning Rong vant gullet etter en svært dramatisk finale mot Biljana Dudova fra Bulgaria. VM-finalen endte 3–3, men Dudova tapte på sin ene advarsel.

Norge hadde en dominant rolle fra kvinnene fikk sitt VM i 1987. Frem til 2002 tok de norske jentene hele 11 VM-gull og totalt 43 medaljer. Men siden Lene Aanes sin VM-bronse for 16 år siden, har ikke de norske jentene tatt VM-medaljer.

Det er ingen tvil om hva som er målet for Grace Bullen: OL-gull i Tokyo om mindre enn to år.

– Helt klart. Jeg synes vi er bra på vei. Teamet rundt meg fungerer, sier hun.

Grace Bullen skaffet seg også kjapt en ledelse i semifinalen onsdag , men var sjanseløs og røk ut av omtrent før den var kommet i gang da verdensmester Ningning Rong «rullet» inn 12 poeng i løpet av noen sekunder.

Norges svenske landslagssjef i bryting, Lotta Andersson, påpeker at Grace Bullen fortsatt er ung, at hun er i veldig god form og at «dette er lærerikt» – selv om Grace Bullen naturlig nok er skuffet.

Norges Grace Bullen fra Fredrikstad vant gull i ungdoms-OL for fire år siden. I fjor sommer vant hun sitt første EM-gull i seniorklassen, i 58-kilosklassen. Det lyktes hun ikke i å forsvare i Russland i mai i år. Da røk hun med et brak ut i kvartfinalen i den tøffe 57-kilosklassen.

Hun var enormt skuffet da hun ikke klarte å kvalifisere seg til OL i Rio de Janeiro for to år siden, men brukte nedturen som motivasjon til videre satsing.

Også Stig-Andre Berge, Felix Baldauf og Oskar Marvik skal bryte i Budapest-VM.