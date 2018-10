VÅLERENGA-DRAKT: Magnus Carlsen i aksjon for Vålerenga i Europacupen i Hellas. Foto: Niki Riga, eurochess2018.com

Magnus Carlsen reddet verdensenerplassen etter høydramatisk parti

(Magnus Carlsen − Ding Liren 0,5-0,5) Magnus Carlsen lå lenge an til å tape både partiet mot Ding Liren og plassen som verdensener til Fabiano Caruana, men reddet remis og rankingtoppen ved mesterlig forsvarsspill.

Publisert: 17.10.18

Ding Liren tapte sist 9. august 2017 - mot Anish Giri. Siden den gang har mer enn tjue millioner kinesere kommet til verden. Og Ding Liren har spilt 93 sjakkpartier uten tap.

Heller ikke Carlsen klarte å overliste kineseren, men etter å ha vært kraftig presset nesten hele partiet, sto Carlsen imot den kinesiske muren.

I tillegg til å redde remis, reddet Carlsen også plassen som verdensener på live-rankingen. Den har han hatt sammenhengende siden juli 2011, men med tap ville han falt til en 2. plass der.

Carlsen er nå 3,5 ratingpoeng foran Caruana, og for å beholde nummer én-plassen trenger nordmannen minst remis mot en spiller med rating 2561 i den siste kampen i Europacup-turneringen i Hellas, ifølge sjakkekspert Tarjei J. Svensen .

– Jeg er sikker på at Carlsen er misfornøyd med nivået og kvaliteten på partiet, men samtidig lettet med tanke på alt som står på spill. Å miste verdensenerplassen nå, ville vært å miste den på et maksimalt uheldig tidspunkt, rett før VM-kampen, selv om det også kunne ha trigget ham ekstra, sier sjakkekspert Atle Grønn til VG.

Den offisielle ratingen til FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) settes for øvrig opp ved hvert månedsskifte.

Carlsen spiller ikke bare mot sjakkstjerner...

Det er i Europacupen i Hellas at Carlsen kjemper sin posisjon som verdensener - foran Caruna, som han møter i VM-kamp i London i november. Før partiet mot Ding Liren hadde Carlsen fire ratingpoeng til gode på Caruana, som ikke spiller i Europacupen og som dermed blir stående på den ratingen han har.

Datamaskinene likte særdeles dårlig Carlsens bonde til g4, og kineseren bygde seg opp et solid overtak. Et par blundere av Ding Liren gjorde at Carlsen hadde alle muligheter til å komme tilbake, men han hadde trøbbel med å finne de rette trekkene.

Nordmannen måtte derfor kjempe for livet i håp om å klare remis, men klarte også det.

– Det var en utrolig dramatikk og veldig underholdende. Det lover bra for VM-kampen, tror sjakkekspert Atle Grønn, som kaller partiene Carlsen spiller i Hellas for «verdifull trening» opp mot VM-kampen.

– Vi er vant til at de best i verden spiller veldig likt computerne, men det gjorde de ikke her. Ut ifra et computersynspunkt var det mange feil, men det blir litt urettferdig å bare se det slik. Carlsen og Liren spiller så komplisert at ingen mennesker klarer å spille feilfritt, og det at Liren ikke klarer å utnytte feilene til Carlsen, gjør at man skjønner hvilket nivå de spiller på, fortsetter Grønn.

Samtidig som Magnus Carlsen kjemper for å beholde førsteplassen på verdensrankingen, er Vålerenga med og kjemper helt i toppen i Europacupen.

PS: Verdensrekorden for antall sammenhengende partier uten tap innehas av Mikhail Tal med 95 fra 1973–74.

