Profilert trener holdt rideleir hos overgrepsdømt i Danmark

Tidligere landslagstrener Amund Eide (65) har arrangert rideleir hos en ridetrener som er utestengt fra norsk organisert idrett i 20 år. Blant deltagerne var mindreårige jenter fra Norge.

Nordmannen ble i 2016 dømt til to års fengsel for å misbruke sin stilling som trener og arbeidsgiver til å ha seksuell omgang med en stalljente.

Hun heter Isabelle Gjerstad, og fortale lørdag sin historie i VG. Etter å ha anmeldt mannen, følte Gjerstad seg fryst ut av ridemiljøet.

Overgrepene skjedde over en periode på seks år, fra hun var 17 til hun var 23. Fem år etter at overgrepene tok slutt, ble hun diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse.

Gjerningsmannen ble også stengt ute fra all norsk organisert idrett i 20 år av Norges idrettsforbund.

Men siden han driver privat næring og ikke er en del av den organiserte idretten, hindrer ikke utestengelsen fra Norges idrettsforbund ham i å både reklamere og tilby treningsfasiliteter.

REAGERTE: Den overgrepsdømte mannen (i rød jakke) driver i dag stall i Danmark. Her er han på et stevne i Rogaland i 2017. Foto: Privat

På tross av utestengelsen tar ridetrener Amund Eide med elever fra blant annet Bergen rideklubb til den overgrepsdømtes stall i Danmark. De to mennene har kjent hverandre i en årrekke.

Eide ble i april ansatt som daglig leder i Bergen Rideklubb.

Lørdag gikk styret ut og beklaget at de ikke hadde vært tydeligere overfor personer tilknyttet klubben som har reist til den utestengte mannens stall i Danmark.

Mens styret i klubben beklager, synes den daglige lederen det hele er uproblematisk:

– Det er hundrevis av unge jenter, og voksne også, som bekrefter at det aldri har skjedd en dritt på gården hans. For meg er dette en heksejakt som er helt uhyrlig, mener han.

Eide sier at han ikke vil kalle det som skjedde mellom den domfelte og kvinnen for et overgrep. Der er han imidlertid på kollisjonskurs med to instanser i det norske rettsvesenet:

I retten er det slått fast at forholdet mellom treneren og Isabelle Gjerstad var uønsket fra kvinnens side.

STO FREM I VG: Isabelle Gjerstad fortalte om overgrepene hun ble utsatt for av ridetreneren sin. Foto: Espen Rasmussen VG / VG

Aldersforskjellen, og det faktum at mannen var trener og arbeidsgiver for kvinnen, gjorde at han var i et overmaktsforhold til henne, påpekes i dommene fra ting- og lagmannsretten.

– Vil ikke kalle det overgrep

Amund Eide er en profil i det norske sprangryttermiljøet. Han ble kåret til årets trener av Rytterforbundet i 2017 og har en fortid som landslagstrener.

Nå er han altså ansatt i Bergen Rideklubb. Det er samme klubb som den overgrepsdømte mannen var tilknyttet, før han ble kastet ut av norsk organisert idrett.

Konfrontert med opplysningene i denne saken sier Eide at han er uenig i dommen:

– Jeg vil ikke kalle det overgrep. Jeg har kjent ham siden han var guttunge. I dag er det en annen setting i samfunnet enn da dette skjedde. I dag er det på dagsordenen. Den gangen var det ikke unaturlig at en 25-åring hadde et forhold til en 17-åring. For det var det som skjedde. For meg var ikke dette et misbruk.

Treneren var 28 og Gjerstad var 17 år da overgrepene begynte.

– Mener du dommen tar feil når den sier at hun sliter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD)?

– Det skal jeg ikke uttale meg om. Men om hun har det, så tror jeg ikke det stammer fra forholdet med denne personen. Det har jeg ingen tro på. Det er ikke han sin skyld om hun har det.

– Men hvordan vet du det?

– Fordi jeg var der i denne perioden, sier Eide.

I dommen slår tingretten fast at kvinnens PTSD er en konsekvens av overgrepene.

Eide oppgir også at den utestengte treneren ikke er aktiv på ridekursene ved den overgrepsdømte mannens stall.

– Men han er jo til stede på gården under treningsleiren når du er der?

– Ja, men han har ikke noe med treningen å gjøre. Han har lov til å være til stede på en trening og se på, akkurat som han har lov til å se på et stevne.

– Forsøk å se det hele utenfra: Hvordan tror du det oppfattes når en profilert ridetrener arrangerer kurs hos en utestengt seksualforbryter?

– Jeg vil ikke kalle ham seksualforbryter. Det er det dere som kaller ham. Om du spør folk i miljøet, de fleste profilerte rytterne, så har de en helt annen oppfatning, sier Amund Eide.

Fortsatt kontakter til norsk ryttermiljø

Rideleirene på gården er ikke den eneste kontakten den overgrepsdømte har med norsk ryttermiljø etter at han ble utestengt.

Etter dommen har mannen fortsatt å promotere seg selv i Norge: I 2017 fortalte VG hvordan det ble reagert på at han dukket opp på stevner.

Og nylig omtalte VG hvordan den utestengte nordmannen reklamerte for stallen sin under Tønsberg Horse Show i oktober.

Det har inntil nylig vært reklame for mannens stall rundt en av Bergen rideklubbs baner, kommer det frem i en tre uker gammel Instagram-video.

LEVDE FOR HESTESPORTEN: Her er Isabelle Gjerstad 15 år gammel. To år senere opplevde hun de første overgrepene. Foto: Privat

Christian Hoff, nestleder i styret i Bergen rideklubb, innrømmer at koblingene mellom treneren og klubben i nyere tid er «upassende og uheldig».

Han understreker samtidig at rideleirene ved mannens stall ikke var i klubbens regi. Amund Eide var ikke fast ansatt i rideklubben da han organiserte leirene, men jobbet frilans for dem, skriver Hoff.

Klubben kunne likevel vært tydeligere på å informere om forbundets holdninger og retningslinjer, skriver han.

Nestlederen forteller også at reklameskiltet til den overgrepsdømte mannens stall nå er fjernet fra klubbens arena. Klubben tilbakebetaler de 30.000 kronene eks-treneren betalte for det i sommer.

– Dette var en lite tillitvekkende vurdering fra vår side, skriver Hoff om at mannen fikk reklameplass.

Mannen selv sier via sin advokat Odd Rune Torstrup at han ikke jobber som trener lenger. Nordmannen skriver også at det ikke er mindreårige jenter på gården for å trene.

Men gjennom søk på sosiale medier kan VG dokumentere hvordan flere norske jenter under 18 år har oppholdt seg på rideanlegget hans i perioden etter dommen i det norske rettsvesenet.

To av de mindreårige deltok på rideleiren Amund Eide har arrangert der.

Én av dem bekrefter til VG at hun og foreldrene var klare over dommen i det norske rettsvesenet da hun reiste på treningsleiren arrangert av Eide.

Flere jenter

Den overgrepsdømte mannen var ifølge kvinnen ikke involvert i treningen. Men hun sier at han var til stede da kursdeltagerne, Eide og andre var samlet til lunsj og middag.

– Det var naturlig, siden han bor på stallen, men han hadde egentlig ikke noe med leiren å gjøre, utenom at han leide ut stallplasser til deltagerne, sier hun.

VG har også vært i kontakt med tre andre som var mindreårige da de var på rideopphold ved den aktuelle stallen i andre tidsrom. Alle sier at oppholdene deres ikke var i regi av den utestengte nordmannen selv.

Konfrontert med opplysninger om hvordan flere unge jenter kobles til den overgrepsdømte mannens stall gjennom sosiale medier, ønsker ikke advokaten hans å svare på flere spørsmål.

