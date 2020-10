Kommentar

Prinsen pustes i nakken

Av Leif Welhaven

Dominic Thiem er klar favoritt mot Casper Ruud i tredjerundekampen i Paris. Foto: AFT/Reuters

27 år gamle Dominic Thiem skal bli den neste kongen på grusen, men han pustes i nakken av et stadig sprekere «ungdomsopprør» i internasjonal herretennis. Og nå venter Casper Ruud i Paris.

Det meste har handlet om Federer (39), Nadal (34) og Djokovic (33) i en evighet.

Nå er førstnevnte ute med en langvarig kneskade, mens den spanske og serbiske rivalveteranen er seedet som nummer 1 og 2 på grusen i Roland Garros.

Men selv om favorittene derfor er svært godt kjente også i år, er det fascinerende å se litt på hva som er på gang i en ny og stadig mer spennende generasjon.

Et sted midt imellom rent aldersmessig befinner imidlertid den ferskeste Grand Slam-vinneren seg. Men selv om det ble på hardcourten i New York han til slutt lyktes, er det egentlig på grus at Dominic Thiem virkelig har domenet sitt. Inntil videre har problemet hans bare vært at Rafael Nadal har vært helt umenneskelig på dekket, slik at det er blitt mye nesten. Men samtidig som bordet snart er dekket fordi veteranenes karrierer ikke varer evig, er det interessant å se at også langt yngre spillere slår seg fremover.

Derfor er det ekstra viktig for Thiem å skape sin egen storhetstid, og nå står en av de fremste formspillerne, norske Casper Ruud, mellom østerrikeren og den franske drømmen. Og i kobbelet av utfordrere i årene som kommer, er det mange unge.

Da Casper Ruud (21) nylig nådde semifinalen i Hamburg, var også alle de andre semifinalistene (Andrej Rublev, Stefanos Tsitsipas og Cristian Garin) i første del av 20-årene. Og dette er bare noen av de unge spillerne som gjør stadig mer ut av seg hva gjelder resultater og rankinglister.

På nedre halvdel av tablået befinner også en av de aller mest spennende unge spillerne på touren seg, tyske Alexander «Sascha» Zverev. 23-åringen var en hårsbredd fra å ta karrierens første Grand Slam-tittel i US Open nylig, og nummer 7 i verden har et toppnivå som få matcher. Han har også en semifinale fra Australia i sekken, og på Roland Garros har han nådd kvartfinalen de to siste sesongene.

På plassen over ligger en annen av dem som ventes å kunne bli en av de store blant den unge generasjonen. Stefanos Tsitsipas fra Hellas er bare 22 år, og han ladet opp til Paris med å nå finalen i Hamburg, der han led samme skjebne mot Rublev som Ruud gjorde i runden før. Mannen med det lange håret og ditto kropn har dessuten en x-faktor og en pr-verdi som tennisen vil trenge når dagens trekkplastre gir seg.

Innenfor topp ti har vi imidlertid enda flere unge.

Servekanonen Matteo Berrettini (24) fra Italia er et navn Casper Ruud har et ambivalent forhold til, etter å ha blitt feid av banen i US Open i år, i like strake sett som han vant med i French Open i fjor. Stikkord for spriket: underlag.

Blant mange gode russiske stjerner er Daniil Medvedev (24) høyest ranket på en femteplass, mens nevnte Hamburg-triumfator Andrej Rublev og Karen Khachanov (24) begge har møtt Casper Ruud nylig. Også kanadiske Denis Shapovalov (21) og franske Felix Auger-Aliassime (20) bør nevnes i kobbelet av up and coming tennisstjerner.

Hvordan slår så Ruud fra seg i dette feltet i årene fremover? Det er det vrient å vite, men om progresjonen fortsetter, og han også får utviklet backhanden noe mer, er ikke topp ti urealistisk med tid og stunder.

Og snakker vi om favorittunderlaget grus, så er han ikke så langt unna å være blant de ti beste allerede. Hva så på kort sikt? Mot Thiem skal det veldig mye til, men selv ikke den kampen er tapt på forhånd...

PS. Kampen ser du på Eurosport Norge og Dplay i dag fra 11.

Publisert: 02.10.20 kl. 09:21

