Stort tips: Slik går NBA-finalene

Phoenix Suns og Milwaukee Bucks skal gjøre opp om NBA-tittelen. Vi gjør deg bedre kjent med lagene og kommer med spådommer om finaleserien.

Av Even Lübeck

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Endelig er det duket for NBA-finale. Phoenix Suns ble klar etter 4-2-seier sammenlagt i kamper over Los Angeles Clippers forrige uke, mens Milwaukee Bucks vant med samme sifre over Atlanta Hawks.