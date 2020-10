GULLVINNER: Ingrid Alexandra vant kvinnenes juniorklasse i NM i bølgesurfing i helga. Foto: Det kongelige hoff

Vant gull i klasse som ikke var planlagt: − Veldig tøft av Ingrid Alexandra

Brettforbundet håper prinsessens NM-gull vil bane vei for flere jenter inn i surfesporten.

Det skapte store overskrifter da prinsesse Ingrid Alexandra (16) lørdag surfet seg inn til NM-gull i kvinnenes juniorklasse. Prinsessen var én av fire deltakere i klassen, en klasse som normalt sett ikke har vært arrangert.

– Det er rett og slett fordi det ikke har vært meldt på like mange tidligere. Det har vært kanskje én eller to juniorjenter som har stilt opp, sier Katrine Røed, visepresident i Brettforbundet, til VG.

Hun er er klar på at avgjørelsen om å la juniorjentene ha sin egen klasse ikke hadde noe med prinsessens deltakelse å gjøre.

– Det er helt uavhengig av om det er prinsessen som surfet. Ingen påvirkning. Selvfølgelig ser vi at det er fint at hun er tøff nok til å stille når det kan bli mye medieoppmerksomhet, men vi setter alle deltagerne likt.

Det som ble avgjørende var at det var fire jenter med, ifølge visepresidenten.

– Da har man nok til å kjøre et eget heat. Normalt sett går det to videre fra et heat til neste runde, men hvis de er fire, så blir det ikke flere runder. Vi valgte da å ta to runder i vannet med de samme deltakerne, og ta det sammenlagt på de to heatene.

– Vi var veldig glad i år da det var fire som meldte seg på. Det var ikke planlagt før arrangementet, det var tenkt at det skulle være samlet klasse, sier hun videre.

Surfekonkurransen avholdes i heat, med opp til fire personer, og det gis poeng ut ifra helheten i klassen.

– Ved å kunne ha nok utøvere til å kjøre egne heat for jentene, så blir de også dømt ut ifra helheten i den gruppen, sier Røed.

I fredagens heat slet prinsessen, men hun kom seg opp på to fine bølger i lørdagens heat og tok med det gullet.

Røed vil ikke si for sikkert om prinsessen er den første som har vunnet en egen juniorklasse på kvinnesiden.

– Det har nok vært arrangert egne juniorheat for jenter tidligere også, men det er lenge siden, og har ikke vært noe standard. Håper derimot at det vil bli det fra nå av, sier Røed.

Visepresidenten håper gullet til Ingrid Alexandra og den påfølgende interessen nå kan gjøre veien inn til surfesporten enklere for unge jenter.

– Vi vet at det er noen jenter der ute som begynner å få god interesse for sporten, men det er absolutt en manko på juniorjenter per i dag. Vi håper arrangementer som det viser hvor lavterskel det er å bli med og kan avdramtisere det litt.

– Hvordan det er det å ha med en deltaker som Ingrid Alexandra?

– Det er kjempestas. Jeg synes det er veldig tøft av Ingrid Alexandra og venninnene hennes, selv om de er ganske nye i sporten. Det synes vi er kjempetøft.

– Hvilken betydning kan dette få for surfesporten videre?

– Det tror vi kan være veldig positivt. Vi ser like mye verdi i alle unge jenter som vil være med, uavhengig av om de er prinsesser eller ikke, sier Røed, og forteller at de ønsker å få til en større satsing rundt jentemiljøene fremover.

