SKADET: Aron Dønnum hadde tydelige smerter etter en takling i kampen mot Odd onsdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Leddbåndskade for Aron Dønnum: − Ikke så ille som fryktet

Vålerenga-profil Aron Dønnum (23) pådro seg en leddbåndskade i kampen mot Odd onsdag. Dermed var ikke kneskaden like alvorlig som fryktet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var etter drøye 20 minutter av eliteseriekampen mot Odd at Dønnum ble taklet voldsomt av John Kitolano. Odd-backen slapp unna med gult kort, men dommer Svein Oddvar Moen innrømmet etter kampen at det skulle vært rødt.

Vålerenga-stjernen hadde tydelige smerter i kneet etter duellen og klarte ikke fortsette kampen. Etter kampslutt uttalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til VG at de fryktet en alvorlig skade.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Nå bekrefter klubben at han har pådratt seg en leddbåndsskade og at Dønnum derfor er ute i noen uker. Vålerenga skriver på sine hjemmesider at det er det indre leddbåndet som har fått seg en trøkk.

– Skader kommer aldri beleilig, men heldigvis var det ikke så ille som jeg først fryktet. Nå skal jeg bruke tiden i styrkerommet godt slik at jeg kommer tilbake på banen så fort som mulig, sier Dønnum i pressemeldingen.

– Den type taklinger har ikke noe på en fotballbane å gjøre. Vi må ta vare på de beste spillerne, sa Fagermo til VG onsdag.

Se situasjonen her:

Odd-back Kitolano var preget da han møtte pressen etter kampen. Da uttalte han at han ikke hadde noen intensjon om å skade Dønnum og at han håpet alt kom til å gå bra med kantspilleren. De har også delt bilder på sine Instagram-kontoer som viser at de to har snakket sammen og skværet opp etter taklingen.

– Jeg legger meg flat. Jeg håper han kommer tilbake raskt. Jeg liker selv å se Dønnum spille fotball, sa Kitolano til VG onsdag.

Odd-spilleren mottok hets og rasistiske meldinger etter taklingen. Odd har anmeldt meldingene av rasistisk karakter til politiet.

Dette sa Kitolano om hetsen onsdag: