I TOPPEN: Viktor Hovland i aksjon under søndagens runde. Foto: Jasen Vinlove / X02835

Hovland endte på tredjeplass etter superrunde

Ingen spilte bedre enn Viktor Hovland (23) under den avsluttende runden i Valspar Championship. Med det klatret han helt opp til en delt tredjeplass.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Viktor Hovland fikk det virkelig til å stemme under den avsluttende runden i Valspar Championship på PGA-touren. Han kunne ikke gjøre noe med Sam Burns, som vant sin første turnering på PGA-touren i suveren stil, men spilte seg opp fra en tolvte- til en tredjeplass under den avsluttende runden.

Nordmannen var allerede etter de ni første hullene fem slag under par og fortsatte også det gode spillet på siste halvdel av runden.

Med birdie på hull 14 og 16 nærmet han seg Keegan Bradley og Sam Burns i toppen av turneringen, men dessverre for Hovland kom det en bogey på hull 17 etter at han misset parputten fra halvannen meter.

Med par på hull 18, endte Hovland runden på 65 slag, seks slag under par. Det er den beste runden av samtlige spillere søndag.

– Det var deilig. Det er deilig at man får et par fine spretter her og der og at de gode puttene jeg slår, for det meste går i. Det fløt bra i dag og det var kult å avslutte turneringen på denne måten, sier Hovland i et intervju med Discovery etter runden.

Burns vant turneringen, 17 slag under par. Med det var han tre slag foran Bradley og fire slag foran Hovland og Cameron Tringale på delt tredjeplass.

Med den delte tredjeplassen vil Hovland få en premieutbetaling 407 100 amerikanske dollar, tilsvarende 3,38 millioner norske kroner, i tillegg til svært viktige rankingpoeng - både til høstens Ryder Cup og i FedEx-cupen, PGA-tourens svar på verdenscupen.

Hovland hadde levert tre stødige runder på 69, 69 og 68 slag foran søndagens avsluttende runde og var på en delt tolvteplass før den siste runden.

Flere av verdens beste golfere var med i turneringen, deriblant verdensener Dustin Johnson og verdenstoer Justin Thomas.

Viktor Hovlands beste resultater på PGA-touren 1. plass: Mayakoba Golf Classic 2020

1. plass: Puerto Rico Open 2020

Delt 2. plass: WGC-Workday Championship 2021

Delt 2. plass: Farmers Insurance Open 2021

3. plass : Workday Charity Open 2020

Delt 3. plass: Valspar Championship 2021 Vis mer

Hovland både avsluttet 2020 og startet 2021 med forrykende spill. Nordmannen hadde fem plasseringer blant de seks beste, inkludert en seier i Mayakoba Golf Classic på tampen av 2020.

De siste ukene har det vært lengre mellom toppresultatene og Hovland misset cuten for første gang februar 2020 under Players Championship i mars, blant etter at han meldte inn et regelbrudd som ble oppdaget av hans egen mor.

– Jeg liker ikke å lage unnskyldninger, men man må stikke fingeren i jorda. Jeg hadde litt mentale kollapser, spesielt med markøren og jeg følte at det var litt tomt. I tillegg spilte jeg ikke min beste golf. Da blir det tungt, sa Hovland til VG på en digital pressekonferanse noen dager senere.

I forrige ukes Zurich Classic of New Orleans spilte Hovland på lag sammen med Kristoffer Ventura. De to nordmennene spilte meget bra de tre første dagene og var med i seierskampen, men falt nedover etter en svak avslutningsrunde.

Ventura klarte ikke cuten i ukens Valspar Championship. Både han og Hovland skal etter planen spille neste ukes Wells Fargo Championship.