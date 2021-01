IKKE TENK PÅ KNE: Jarl Magnus Riiber etter å ha vunnet 10-kilometeren i Val di Fiemme forrige helg. Han sier i denne saken at han fortsatt plages av høyrekneet. Foto: ANDREA SOLERO / ANSA

Riiber plages fortsatt etter sommerens fall: − Kneet har plaget meg lenge

LAHTI (VG) Kombinertkongen Jarl Magnus Riiber (23) sier han fortsatt ikke har kommet seg helt etter det stygge treningsfallet i juni.

Publisert: Nå nettopp

– Kort fortalt er det landingene mine jeg sliter med, og kneet mitt gjør at jeg sliter med å lande. Etter et stygt fall i sommer måtte jeg stå over et par måneder med trening, og kneet har plaget meg lenge, helt siden sesongåpningen i Kuusamo, sier Riiber til VG etter kombinertlangrennet i finske Lahti.

Under sesongforberedelsene i juni falt Riiber stygt på trening i Midtstubakken og ble sendt rett til MR. Smertene gjør at musklene rundt kombinertessets høyre kne spenner seg og dermed blir stivt.

På den måten rammes han i nedslaget og taper viktige sekunder i kampen om seieren, som i 10-kilometeren i Lahti – Akito Watabe beholdt forspranget han sikret i hoppkonkurransen og slo nordmannen med drøye ti sekunder.

Hengt med

Derfor tar kombinert-jarlen opp kneskaden da VG spør om hva han tror gjør at han mangler det lille ekstra i hoppbakken om dagen.

– Den skaden har hengt med hele sesongen. Det gjør at jeg ikke kan trene like mye tung styrke på hoppdelen, som er en stor fordel for å bli jevnere der. Dermed er jeg svakere og må treffe bedre teknisk for å kunne hoppe langt, og det blir litt marginalt når jeg ikke får terpet så mye på dette, sier Riiber.

Den relativt nybakte faren, som sammen med kjæresten Sunna Margret Tryggvadottir fikk datteren Ronja i mai, rister på skuldrene på spørsmål om hva de gjør for å fikse problemet.

– Det er bare å hvile og holde ting litt i sjakk, og ikke provosere det med masse hopptrening.

– Er du bekymret for kneet?

– Det ligger i underbevisstheten at det kanskje ikke tåler så mye, men samtidig er det ikke noe jeg tenker på når jeg hopper – mer en bekymring etter jeg har landet! Når jeg har landet tenker jeg bare «faen, nå er det litt tilbake igjen», spøker Riiber.

Fakta om Jarl Magnus Riiber * Alder: 23 år (født 15. oktober 1997) * Klubb: Heming * Viktigste meritter: * VM: 2 gull (individuelt og stafett 2019), 1 sølv (lagsprint 2019) * OL: 1 sølv (stafett 2018) * Junior-VM: To gull, to bronse * Verdenscupen: 32 enkeltseirer og to sammenlagtseier (2018/19 og 2019/20). Fakta: NTB Vis mer

Perfekt løp

Han sier Olympiatoppen bistår med å finne tiltak som gjør at kneet «holder seg greit», noen leddbånd er strukket og gjør dermed at han må trene alternativt for å styrke det igjen.

Ikke dermed sagt at Riiber har gitt fra seg så mye til rivalene. To ganger ble han spurtslått i østerrikske Ramsau like før jul og henvist til annenplass, men han har vunnet fem av åtte renn han har deltatt i så langt denne sesongen.

Som for eksempel lørdagens teamspring i Lahti, da Riiber og Jørgen Graabak måtte hente inn nesten halvminuttet på Tyskland – og vant. Sistnevnte la ut meldingen han sendte Riiber for å motivere, og viste en utregning der de kom til å ta igjen teten om de bare tok inn drøye to sekunder hver runde.

– Vi følte etter hoppingen at vi var litt for langt bak, men da jeg delte det opp i små biter, så vi at det kanskje var mulig likevel. Det ble et perfekt løp, og det var akkurat den lille boosten vi trengte for å være på bakskiene da det gjaldt, sier Graabak om det han kaller en «liten bragd».

PS! Kasper Moen Flatla gikk skikkelig på trynet i hoppdelen av kombinertrennet søndag, men fullførte langrennet og sier til VG at han er ved svært godt mot etter uhellet.