EM-dilemma for Skarstein etter «Skal vi danse»

Birgit Skarstein (31) savner tilfredsstillelsen ved å konkurrere i regattaer, men synes «Skal vi danse» har vært en fullgod erstatning for ro-EM om fire uker.

– Det er så likt. Jeg ble nesten ... ikke «satt ut», men fascinert av hvor lik situasjonen er med å stå på start i en rokonkurranse. Da vi talte ned takten til første trinn og lyset kom på, det var som å ta de første ti takene. Jeg var helt i min egen verden, og kunne det jeg skulle gjøre så godt at kroppen bare gjorde det, sier Birgit Skarstein mens hun tirsdag morgen befinner seg ved ro-landslagets base Årungen, sør for Oslo.

Det er ett år siden hun sist deltok i en ordinær konkurranse i roing. Neste mulighet er EM i polske Poznan 9. til 11. oktober. Det er ikke sikkert hun tar den. På grunn av stor usikkerhet knyttet til smittevern og sykdomsrisiko.

Men også ny-oppdagelsen av at hennes deltagelse i TV 2s «Skal vi danse» denne høsten åpenbart dekker behovet for å kjenne adrenalinet boble og konkurransenervøsiteten sitre.

– Savnet etter konkurranse kan du få oppfylt i «Skal vi danse», like godt som to konkurransedager i Polen?

– Ja, og uten reisen. Det ville være veldig, veldig dumt å få corona. En undersøkelse fra USA viser at utøvere som er blitt smittet, er ute i to måneder. Vi kan ikke få det. To måneder uten trening nå, vil være veldig ødeleggende for OL neste år, svarer Birgit Skarstein.

Landslagssjef Johan Flodin vil i samråd med roernes helseapparat, forbundets administrasjon og landslagsroerne denne uken ta en midlertidig beslutning om hvor vidt Norge skal delta i Poznan-EM. Ifølge Flodin er Kjetil Borch den eneste som per dags dato «skal» dra. Kristoffer Brun er usikker, den OL-klare fireren med blant andre Olaf Tufte (44) er sammen med Birgit Skarstein mest usikker.

– Vi bør vite det senest torsdag. Men det er mye usikkerhet. Det kan skje ting som fører til endringer etter det, sier Johan Flodin.

Usikkerheten har blant annet å gjøre med det foreløpig antatte kravet til 10 dager karantene i Polen før mesterskapsstart, og 10 dager karantene etter hjemkomst. Ro-forbundet besluttet nylig å droppe norsk deltagelse i U23-EM den dagen båtene etter planen skulle fraktes til Duisburg i Tyskland. Johan Flodin sier at 10 karantenedager i Polen – uten trening – «ikke er aktuelt».

10 dager karantene i Norge fra midten av oktober, vil heller ikke være gunstig. Idet den er over, er det eventuelt kun noen dager før landslagets avreise til treningsleiren i Portugal 3. november – vel å merke starten for oppkjøringen til OL-sesongen 2021.

– Jeg hadde trodd at EM skulle bli avlyst. Det er et stort mesterskap og krevende å gjennomføre. Nå forholder jeg meg til vårt helseteam. Det er for mye vi ikke har kontroll på. Vi må finne ut om det la seg gjøre, og om det er verdt å gjøre det, sier Birgit Skarstein.

Hun påpeker at det for hennes del langt fra er nødvendig å ro konkurranse for å få svar på hvor hun står med hensyn til form og ferdigheter i båten. Hun har stort sett sittet i den siden roerne ble tillatt sjøsetting av båtene i begynnelsen av april.

Hun har flere forskjellige løsninger for hvordan hun – og partner Philip Raabe (20) – skal kunne kombinere «Skal vi danse»-avansement med ro-EM. Samtidig sier hun at «vi» ikke trenger resultatballast fra et EM i Polen med tanke på OL.

– Vi har en plan for neste år, sier hun.

