Kjetil Borch måtte innse at gullet glapp. Foto: Bjørn S. Delebekk

OL-sølv til Borch i singelsculler

TOKYO/OSLO (VG) Kjetil Borch (31) hadde et enormt press på seg foran finalen i singelsculler i natt. En gresk overraskelse sørget for at nordmannen måtte se seg slått.

Det norske gullhåpet ble nummer to, bak grekeren Stefanos Ntouskos under finalen i singelsculler. Ntouskos’ støt på på 900 meter kom sannsynligvis som en overraskelse på Borch, som aldri klarte å svare. Damir Martin fra Kroatia ble nummer tre.

– Vi satset på gull, men med alle overraskelsene som kommer, må man også være fornøyde med sølv. Grekeren hadde mer energi enn ventet, men ellers gikk det som vi hadde trodd, sier landslagssjef Johan Flodin til VG like etter målgang.

Fra bane tre i overskyet og lummert vær, gikk nordmannen knallhardt ut og ledet fra start. Danske Sverri Nielsen, som på forhånd var sett på som den tøffeste konkurrenten, holdt godt følge da 500 meter var passert.

Da 750 metersmerket nærmet seg, meldte greske Stefanos Ntouskos seg på, og ved 1000 meter var han i ledelsen. Nielsen yppet seg med 500 meter igjen, men dansken klarte ikke holde følge da grekeren satte inn et ekstra gir. Borch leverte en sterk sluttspurt, og sikret sølvet.

– Vi vet hvor vanskelig det kan være å ikke svare til forventningene. Nå har vi fått en medalje, så det får vi være fornøyde med. Vi vant en medalje og tapte en medalje, sier Flodin på spørsmål om hvordan Borch selv har det etter målgang.

Borch gratulerte vinner Stefanos Ntouskos etter løpet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Borch har tidligere tatt både EM- og VM-gull, samt en OL-bronse sammen med Olaf Tufte i 2016.

– Jeg har tenkt på denne finalen i fem år, sa Kjetil Borch etter semifinalen, natt til fredag.

I tillegg til Borch besto finaleheatet av bronsevinner Damir Martin, Mindaugas Griskonis, vinner Stefanos Ntouskos, Sverri Nielsen og Alexander Vyazovkin.

