OL-sølv til Borch etter tøff oppladning: − Har ikke latt meg vippe av pinnen

TOKYO/OSLO (VG) Kjetil Borch (31) hadde et enormt press på seg foran finalen i singlesculler i natt. En gresk overraskelse sørget for at nordmannen måtte se seg slått.

Det norske gullhåpet ble nummer to, bak grekeren Stefanos Ntouskos under finalen i singelsculler. Ntouskos’ støt på på 900 meter kom sannsynligvis som en overraskelse på Borch, som aldri klarte å svare. Damir Martin fra Kroatia ble nummer tre.

– Dette føles kjempebra. Jeg gjorde det løpet jeg skulle, og litt til. Det ble et rotterace. Ntouskos har aldri hatt en slik spurt tidligere. Jeg var ikke forberedt på at han ville være så sterk, sier Borch til VG.

Han forteller om et knalltøft år som har ledet opp mot finalen i Tokyo.

– 30. juli 2020 satt jeg ute på en øy og spiste reker med et glass hvitvin. Dagen etter startet oppkjøringen min. Dette året har vært beintøft. Jeg kunne ikke gjort noe annerledes, slår han fast.

Landslagssjef Johan Flodin ble også overrasket over at greske Ntouskos ble for sterk.

– Vi satset på gull, men med alle overraskelsene som kommer, må man også være fornøyde med sølv. Grekeren hadde mer energi enn ventet, men ellers gikk det som vi hadde trodd, sier Flodin til VG like etter målgang.

Gullvinneren var naturlig nok i ekstase over det overraskende resultatet.

– Jeg kan ikke tro at jeg har vunnet gull. Dette er mitt livs beste dag. Jeg har ikke ord. Mot mål tenkte jeg bare «gå for gull, gå for gull», sier Ntouskos til VG.

Fra bane tre i overskyet og lummert vær, gikk nordmannen knallhardt ut og ledet fra start. Danske Sverri Nielsen, som på forhånd var sett på som den tøffeste konkurrenten, holdt godt følge da 500 meter var passert.

Da 750 metersmerket nærmet seg, meldte Stefanos Ntouskos seg på, og ved 1000 meter var han i ledelsen. Nielsen yppet seg med 500 meter igjen, men dansken klarte ikke holde følge da grekeren satte inn et ekstra gir.

Borch leverte en sterk sluttspurt, og sikret sølvet.

– Vi vet hvor vanskelig det kan være å ikke svare til forventningene. Nå har vi fått en medalje, så det får vi være fornøyde med. Vi vant en medalje og tapte en medalje, sier landslagssjef Flodin.

I tillegg til Borch besto finaleheatet av bronsevinner Damir Martin, Mindaugas Griskonis, vinner Stefanos Ntouskos, Sverri Nielsen og Alexander Vyazovkin.

Borch har tidligere tatt både EM- og VM-gull, samt en OL-bronse sammen med Olaf Tufte i 2016. Etter nattens sølvmedalje er hovedpersonen selv opptatt av å hylle lagkameratene.

– Laget har betydd vanvittig mye det siste året. Dette er en blanding mellom familie og bestevenner.

31-åringen er spesielt stolt over å ha levert en medalje, etter fadesen hvor Kristoffer Brun og Are Strandli kantret fra medaljejakten for to dager siden.

– Det har vært en tøff oppladning. Jeg har ikke latt meg vippe av pinnen av det som skjedde, men følelsesmessig gikk det skikkelig inn på meg at de ikke fikk kjempe om medaljene, sier han, før han raskt legger til:

– Det betyr mye for meg å ta denne for laget. Kulturen vi har er bunnsolid. Man kan ikke bestille medaljer, men når vi har det fundamentet vi har, klarer vi å stå oppreist.

Tidligere landslagssjef i roing Tore Øvrebø, som nå er toppidrettssjef, mener Borch må være tilfreds med sølvmedaljen.

– Han har gjort et veldig flott OL. Kjetil løste finalen godt, men grekeren var bedre under disse forholdene. All ære til ham, sier Øvrebø til VG.