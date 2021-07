MED I TOPPEN: Viktor Hovland fikk en god start i The Open Championship. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Hovland strålte i The Open-debuten: Med i tetkampen

Viktor Hovland (23) jakter sin første topp-ti-plassering i en majorturnering og fikk en god start med en runde to slag under par på åpningsrunden i The Open.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Oppdateres!

Viktor Hovland var nær ved å kvalifisere seg til spill i The Open (også kalt British Open) flere ganger før han ble proff, men etter avlysningen av fjorårets turnering, måtte han vente til årets utgave av majorturneringen for å slå sine første slag i den ærverdige turneringen.

Hovland spilte British Amateur på Royal St. George’s i 2017, og var i forkant av ukens turnering klar på at han hadde noe å revansjere da han kom tilbake til banen i Sandwich, sør i England.

Torsdag morgen startet det også meget bra for 23-åringen, som åpnet med en birdie på hull 1 etter et fantastisk innspill.

Etter en bogey på hull 5, fikk Hovland virkelig fart på runden halvveis. Med birdie på hull 9, 10 og 14 spilte han seg helt opp i tetkampen.

Hovland var nær flere birdier på de siste hullene, men istedenfor å rykke helt opp i teten, gjorde en bogey på hull 18 at han endte runden to slag under par. I skrivende stund holder det til en delt niendeplass. De fleste er ikke ferdigspilte med runden og duoen Brian Harman og Mackenzie Hughes er i ledelsen, fire slag under par.

Majorturneringene for herrene i 2021 The Masters: Vunnet av Hideki Matsuyama – Hovland endte på delt 21. plass

PGA Championship: Vunnet av Phil Mickelson – Hovland endte på delt 30. plass

U.S. Open: Vunnet av Jon Rahm – Hovland trakk seg underveis på andre runden på grunn av en øyenskade Vis mer

les også Skuffet over major-plasseringene: – Er ikke langt unna

Hovland kom til turneringen etter seier i BMW International Open – den første seieren til en norsk herregolfer på Europatouren – for snart tre uker siden. Etter seieren i Tyskland, dro han hjem på ferie i Norge, hvor det var «Hovland-feber» da 23-åringen spilte en treningsrunde på Larvik.

I forkant av turneringen, fikk Hovland skryt av tidligere verdensener Rory McIlroy, som på spørsmål fra VG var klar på at Hovland ville bli en nøkkelspiller for det europeiske laget i høstens Ryder Cup.

Hovland er den femte nordmannen som spiller i The Open, etter at Tore Sviland (1981), Per Haugsrud (1997), Lars Petter Brovold (2005) og Marius Thorp (2006) har gjort det før ham. Av dem er Thorp den eneste som har klart cuten, i en turnering hvor han endte på delt 48. plass og ble beste amatør.

Det beste resultatet til Hovland i en majorturnering før ukens turnering er en delt 12. plass fra U.S. Open i 2019.