MÅ BRYTE: Davy Wathne, Petter Katastrofe og Mini Jakobsen.

Ny lov tvinger frem betting-brudd i Kjendis-Norge

Davy Wathne (72), Mini Jakobsen (57) og Petter Katastrofe (33) er blant dem som må avslutte samarbeidet med internasjonale spillselskaper fra nyttår.

Det får VG bekreftet fra flere av selskapene.

Bakgrunnen er en ny pengespillov, som trer i kraft 1. januar. Den gir Lotteritilsynet myndighet til å ilegge bøter til enkeltpersoner som reklamerer for spillselskaper.

Den risikoen vil ikke selskapene påføre ambassadørene sine.

– Jeg synes dette er trist. Jeg mener at vi styres vel mye av myndighetene i Norge, og at vi bør ha en større grad av frihet. Det er spesielt at jeg, som har en avtale med et selskap på Malta, ikke kan ta ordet «Nordicbet» i min munn, sier Jahn Ivar Jakobsen – best kjent som Mini.

Fotballprofilen har i flere år hatt en bijobb som ambassadør for Betsson-eide Nordicbet.

– Går du glipp av mye penger?

– Min hovedinntekt kommer fra Koment, så jeg går ikke konkurs, nei. Dette har mer vært «artige penger», slik at man kunne dra på en ekstra golftur i året, illustrerer den tidligere landslagsspilleren.

Betsson bryter samarbeidet med en rekke profiler fra nyttår. De har skrevet tekster på selskapets nettsider, promotert selskapet i sosiale medier og deltatt på ulike arrangementer - mot betaling.

Foruten «Mini», så har agent Kevin Ingebrigtsen, pokerspillerne Jon Kyte og Ørjan Skommo og sykkelekspert Jarle Fredagsvik fått beskjed om at kontraktene deres opphører.

Det budskapet har tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen også mottatt. Han understreker at han hadde søkt på ny jobb i god tid før beskjeden fra Betsson kom.

Hos Coolbet er det «game over» for Davy Wathne og artisten Petter Katastrofe. Wathne ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Jeg synes det er trist, for dette er fine folk som trives i miljøet. Både Davy og Petter er glade i poker, og liker å delta på ulike eventer, sier Mikael Mellqvist i Coolbet.

ComeOn understreket tidligere i år at de fortsetter samarbeidet med John Carew, til tross for at den tidligere fotballspilleren er dømt til fengsel for skattesvik.

I dag opplyser talsperson Stian Røsvik Bjørstad at «ingenting er avgjort» hva gjelder Carew, på VGs spørsmål om hva den nye pengespilloven vil bety.

HAR TJENT MILLIONER: John Carew tjente 8,2 millioner kroner på å promotere et spillselskap over en periode på seks år. Det viste tiltalen mot nordmannen tidligere i år.

Carlsen fortsetter internasjonalt

Unibet har Magnus Carlsen som sin store profil. Han har imidlertid tidlig blitt definert som en såkalt «global ambassadør» av selskapet.

Altså er fokuset rettet internasjonalt.

Unibet understreker overfor VG at de har avviklet avtaler med andre ambassadører og fjernet norsk språk på sine nettsider, for å ha en konstruktiv dialog med norske myndigheter om fremtidens spillpolitikk.

«Unibet sin avtale med Magnus Carlsen har siden starten vært forankret i en internasjonal forretnings- og markedsstrategi, og det vil den fortsette å være. Magnus er nå vår fremste, globale ambassadør i konsernets ansvarlighetsreise mot målet om null prosent overskudd fra problemspillere – «journey towards zero». I den grad han vil dukke opp i reklame, vil det være i form av internasjonale kampanjer, rettet mot et internasjonalt publikum» skriver sjef for eksternkommunikasjon i Unibet, Maria Angell-Dupont, i en e-post til VG.

UNIBET-AMBASSADØR: Sjakkspiller Magnus Carlsen har tette bånd til spillindustrien.

Lover aksjoner

Hos Lotteritilsynet i Førde er man fornøyd med det som nå skjer.

– Det at disse ambassadøravtalene avbrytes viser at lovendringen allerede har en viss effekt, sier direktør Atle Hamar til VG.

Han mener tilsynet får flere verktøy i verktøykassen fra nyttår. Og selv om flere spillambassadører nå må bryte avtalene sine, så varsler Hamar en offensiv mot bransjen i 2023:

– Vi kommer til å gå aktivt ut og aksjonere mot idrettsprofiler, influencere og andre som reklamerer for ulovlige pengespill. Nå har vi en mulighet til å utstede et overtredelsesgebyr mot enkeltpersoner. Det hadde vi ikke tidligere, sier han.

Hamar vil ikke spekulere i hvor store bøter det kan bli snakk om.

Etter det VG har grunn til å tro, vil imidlertid de norske ambassadørene i mange tilfeller erstattes av utenlandske profiler hos flere av spillselskapene.

FORNØYD MED NY LOV: Atle Hamar i Lotteritilsynet.

Samtidig vil flere selskaper, får VG opplyst, fjerne norsk språk fra sine nettsider. På den måten kan selskapene hevde at de ikke retter seg mot det norske markedet.

Undrende «Mini»

I Trøndelag sitter Jahn Ivar Mini Jakobsen. Han mener det som nå skjer er merkelig og lurer på hvor grensen går:

– Skal jeg ikke kunne skrive «Nordicbet» på Twitter? spør han.

– Jeg forstår at det finnes en bestemmelse i loven som gir Norsk Tipping enerett på spill i Norge, selv om jeg er uenig i det. Norsk Tipping gjør masse flott for idretten og kulturlivet i Norge. Men de sender også reklame for spill. En gang i fremtiden ender vi nok der Sverige og Danmark er: Med et lisenssystem. Det vil gi kulturlivet enda mer penger, tror 57-åringen.

Atle Hamar er på sin side ikke i tvil om hvor grense går:

– Folk har naturligvis ytringsfrihet. Men driver du med betalt markedsføring for disse selskapene, så driver du med ulovlig markedsføring. For dette er et selskap som holder til på Malta, og de har ikke lisens i Norge. Pengespill-lovgivningen i Europa er ikke harmonisert. Det betyr at det er hvert enkelt lands lovgivning som gjelder, argumenterer han.