Mason Mount blir ikke å se mot Nottingham Forest til lørdag.

Skadesmell for United – Mount ute til midten av september

Manchester United må klare seg uten Mason Mount (24) mot Nottingham Forest til helgen og trolig også mot Arsenal.

Manchester United opplyser på sin nettside at det er snakk om en liten skade, og at det er ventet at den vil holde ham ute til etter landskampperioden i september.

Det betyr at også kampen mot Arsenal 3. september kommer for tidlig for den engelske midtbanespilleren.

Mount ble tatt av banen etter 84 minutter i lørdagens 0–2-tap mot Tottenham. 24-åringen har startet Uniteds to første kamper i Premier League. Laget står med tre poeng så langt.

Manchester United møter Nottingham Forest lørdag klokken 16.

