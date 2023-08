LAGARBEID: Shay Knight er en viktig del av suksessen til Viktor Hovland, og tjener gode penger på suksessen til nordmannen.

Hovlands far kjente på nervene: − Jeg blir jo svett i håndflatene

Hjemme i Norge satt faren til Viktor Hovland og fulgte spent med på sønnens spennende avslutning på PGA-sesongen. Mandag formiddag har han enda ikke fått pratet med sønnen.

Selv om Viktor Hovland til slutt vant FedEx-cupen relativt komfortabelt med seks slag til slutt, ble det veldig spennende litt over halvveis på runden da ledelsen kun var nede i tre slag. Xander Schauffele var nære å kun være to slag bak til tider.

– Jeg ble litt svett i håndflatene. Det er det sjeldent jeg blir, men i går dro det seg til, sier Harald Hovland, faren til Viktor Hovland, på telefon til VG.

– Han var utrolig dyktig Schauffele og. Så det ble veldig spennende en periode der.

Han beskriver sønnens suksess på golfbanen som et resultat av hardt arbeid blandet med et godt talent.

– Det er det trenerne sier også. Det ligger mye jobb bak.

Harald Hovland fulgte nervøst med på sønnen natt til mandag. Her fra Augusta i 2019.

VG var med faren da Viktor debuterte på majestetiske Augusta i 2019. Da sa Harald at han spilte litt seniorgolf i Drøbak, men at han ikke får det helt til.

– På golfbanen er det lenge siden jeg har bidratt med noe. Det har vært mye kjøring opp gjennom årene den tiden han bodde hjemme, forteller Harald.

Han forteller at familien spilte mye golf i Viktors oppvekst, og at han dermed automatisk ble dratt inn i golfmiljøet.

Harald har tidligere fortalt VG at Viktor fikk sin første smak på golf da han kom hjem fra jobbreise i USA med køller for barn.

– Når skjønte du at han kom til å bli bedre enn deg?

– Det er lenge siden, utbryter faren, selv om han ikke husker helt når Viktor slo han på en runde for første gang.

– Den gangen han ble bedre enn meg så spilte han først og fremst med juniorene.

Selv om det har gått flere timer siden Hovland selv løftet pokalen i statene så har ikke faren fått snakket med Viktor etter triumfen.

– Vi skal snakke sammen i ettermiddag. Vi får forsøke å lande litt først.

Med de store seierne på den største scenen i golfverdenen så kommer det også store pengepremier. I går dro Viktor inn 190 millioner norske kroner.

– Vi har hatt et veldig avslappet forhold til det. Det er ikke noe vi prater om.

– Hvordan er Viktor med penger?

– Han er ikke noen stor forbruker. Hverken han eller vi, avslutter far Hovland.

Det er ikke bare Viktor Hovland selv om tjener stort på suksessen på golfbanen, for det gjør også caddien hans Shay Knight.

En pleier å regne at caddiene får 10 prosent av premiepengene som golferen vinner.

Hittil i år har Hovland dratt inn 34,5 millioner dollar, altså nesten 370 millioner kroner, i premiepenger og bonuser.

Det betyr at Knight har dratt inn 3,2 millioner dollar denne sesongen. Det gjør at kun 50 andre golfere har tjent mer enn han i år.

– Å jobbe med Viktor og se hvordan han har utviklet seg er utrolig. Jeg er så stolt av han. Det er emosjonelt, for jeg har drevet med dette i 15 år og jobbet ræva av meg, sier Knight i et intervju til arrangøren rett etter at Hovland senket putten som sikret han seieren.

SEIERSKLEM: Viktor Hovland var kjapp med å omfavne Shay Knight etter at siste birdieputt var satt.