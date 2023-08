NY KLUBB: Neymar ble tirsdag presentert som Al-Hilalspiller. Her sammen med klubbpresident Fahd bin Saad Al-Nafel.

Neymar om Saudi Arabia-valget: − Jeg vil skrive idrettshistorie

Neymar (31) forteller hvorfor han valgte saudiarabisk fotball, og det er ikke småtteri han drar på med nå som han reiser fra Europa.

Kortversjonen Neymar har bekreftet sin overgang fra Paris Saint-Germain (PSG) til Al-Hilal i Saudi-Arabia.

Han forklarer at valget skyldes hans ønske om å bli en global spiller og ta på seg nye utfordringer på nye steder.

På Al-Hilals Twitter-konto hadde presentasjonen av Neymar nesten 210 millioner visninger onsdag formiddag.

Neymar, som spilte over 100 kamper for Barcelona før han gikk til PSG, skal tjene mellom 3 og litt over 4 milliarder kroner i løpet av to år i den saudiarabiske klubben, ifølge flere medier.

Neymars mål er å skrive idrettshistorie, og sier det er høyt energinivå og mange kvalitetsspillere i den saudiarabiske ligaen. Vis mer

Tirsdag ble overgangen fra PSG til Al-Hilal i Saudi-Arabia bekreftet. Neymars klubbytte gjorde at tittelen «sjokkovergangen» gikk verden rundt.

Nå forklarer den brasilianske spissen klubbvalget.

– Jeg har oppnådd mye i Europa og har kost meg med gode tider, men jeg har alltid ønsket å bli en global spiller og utfordre meg selv med nye utfordringer på nye steder, sier Neymar etter overgangen skriver BBC.

Info Sommerens overganger til saudiarabisk fotball: Følgende fotballprofiler har meldt overgang til den saudiarabiske toppdivisjonen sommeren 2023 (med forrige klubb i parentes): Al-Ahli: Édouard Mendy (Chelsea, keeper) Franck Kessie (Barcelona, midtbanespiller) Roberto Firmino (Liverpool, angrepsspiller) Riyad Mahrez (Manchester City, angrepsspiller) Allan Saint-Maximin (Newcastle, angrepsspiller) Ansatt som hovedtrener: Matthias Jaissle (RB Salzburg) Al-Ittihad: Jota (Celtic, midtbanespiller) N'Golo Kanté (Chelsea, midtbanespiller) Fabinho (Liverpool, midtbanespiller) Karim Benzema (Real Madrid, angrepsspiller) Al-Nassr: Alex Telles (Manchester United, forsvarsspiller) Marcelo Brozovic (Inter, midtbanespiller) Seko Fofana (Lens, midtbanespiller) Sadio Mané (Bayern München, angrepsspiller) Al-Hilal: Kalidou Koulibaly (Chelsea, forsvarsspiller) Ruben Neves (Wolverhampton, midtbanespiller) Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, midtbanespiller) Malcom (Zenit St. Petersburg, angrepsspiller) Neymar (PSG, angrepsspiller) Al-Ettifaq: Jack Hendry (Brugge, forsvarsspiller) Jordan Henderson (Liverpool, midtbanespiller) Moussa Dembele (Lyon, angrepsspiller) Ansatt som hovedtrener: Steven Gerrard Kilde: Transfermarkt (NTB.) Vis mer

Presentasjonen av Neymar på Al Hilals Twitter-konto hadde ærmere 210 millioner visninger onsdag formiddag.

Neymar spilte over 100 kamper for Barcelona fra 2013 til 2017 før han dro til den franske hovedstaden og Paris Saint-Germain. 31-åringen har 124 landskamper for Brasil.

Saudi-Arabia har de siste årene pumpet inn penger i sport og underholdning. Den 37 år gamle kronprinsen Mohammed Bin Salman lanserte for syv år siden sin plan om å modernisere landets økonomi og redusere avhengigheten av olje, skriver NTB.

Prosjektleder Frank Conde Tangberg i Amnesty International frykter at menneskerettighetssituasjonen i landet vil bli glemt.

– Autoritære regimer, med Saudi-Arabia i spissen, inntar idretten med storm, og idretten er ikke forberedt. Saudi Pro League er et statsdrevet prosjekt og nok et bevis på at det ikke er mulig å skille idrett fra politikk, sier Conde Tangberg til NTB.

Lønnen til Neymar i den saudiarabiske klubben skal være et sted mellom 3 og drøyt fire milliarder på to år i følge flere medier.

– Jeg vil skrive idrettshistorie, og den saudiarabiske ligaen har enormt med energi og mange kvalitetsspillere for øyeblikket. Jeg har hørt og forstått at jeg følger etter en lang rekke av brasilianske spillere som har spilt i Saudi Arabia de siste årene, så jeg tror dette er et ønsket sted, sier Neymar melder BBC.