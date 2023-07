TO KAMPER: Akor Adams må sone to kamper etter det røde kortet mot Haugesund.

Akor Adams har fått to kampers karantene

Etter sinneutbruddet mot Haugesund i helgen må Lillestrøm-juvel Akor Adams (23) stå over to kamper.

Det skriver Romerikes Blad.

Norges Fotballlforbund informerte Lillestrøm tirsdag kveld om avgjørelsen.

– Vi har blitt informert av NFF om at Akor har fått to kampers karantene. Det tar vi til etterretning. Vi visste allerede at han ikke kan spille mot HamKam, så vi er forberedt på det og vil håndtere det. Akor er også informert om avgjørelsen, sier sportssjef og midlertidig hovedtrener Simon Mesfin til Romerikes Blad.

Straffen betyr at Adams må stå over hjemmekampen mot HamKam førstkommende søndag og bortekampen mot Tromsø 6. august.

– Vi er helt krystallklare på at slik atferd på banen er uakseptabelt. Det vet han selv. Han er en veldig angrende synder og legger seg langflat.

Det sa LSKs sportssjef og midlertidige trener, Simon Mesfin, til VG mandag, om Akor Adams utbrudd etter 0–1 tapet mot Haugesund.

Idet fløyten gikk viste TV-bildene Adams som tilsynelatende sparket i retning Haugesund-stopper Anders Bærtelsen.

Umiddelbart havnet Adams i håndgemeng med flere av Haugesunds spillere og fikk sitt andre gule, og dermed rødt kort, for gemyttene. Adams forsøkte å konfrontere dommeren, mens Lillestrøm-spillerne måtte bruke rå kraft for å holde 23-åringen unna.

– Jeg så at han hadde en atferd vi ikke er kjent med, som vi ikke har opplevd tidligere. Jeg må si jeg ble litt overrasket selv, ikke bare litt, veldig, forteller Mesfin.

SJEF: Simon Mesfin er både sportssjef og midlertidig hovedtrener i Lillestrøm om dagen.

Mesfin opplyste at han ville ta en prat med Adams i løpet av mandagen. Han ønsker ikke å gå inn på hva de snakket om i detalj, men kan fortelle om en spiller som er veldig lei seg.

– Han vet at han er en sterk rollemodell for mange unge. Han er lei seg overfor lagkompiser, klubben, motstandere og alle involverte. Han skjemmes av oppførselen, og det viser at han er en veldig samvittighetsfull type, forteller Mesfin.

– Vi som klubb aksepterer ikke slik oppførsel, men vi må bære med at mennesker kan gjøre feil. Vi har gitt beskjed om at det er uakseptabelt, og han er helt enig, sier Mesfin.