TIL ODD? Rosenborg-keeper André Hansen skal være klar for Eliteserie-rival Odd.

Medier: RBK-keeper på vei til Odd

Rosenborg-keeper André Hansen (33) skal være klar for Odd fra august.

Nettavisen og TA melder at klubbene er enige om en overgang. Varden omtalte at klubbene var nær enighet først.

Nettavisen erfarer at Odd i lengre tid har vært i samtaler med Hansen om en overgang fra 1. januar, når kontrakten med RBK går ut, men at klubbene nå skal være enige om en overgang.

Hansen kom til RBK fra nettopp Odd i forkant av 2015-sesongen.

Tidligere fredag erfarte Nettavisen at Odd har solgt Leopold Wahlstedt for rundt åtte millioner kroner til Brøndby. Ekstra Bladet hevder også at svensken var klar for Brøndby.

Nå ser det ut til at Hansen blir erstatteren på Skagerak Arena.

Skulle overgangen gå gjennom vil Sander Tangvik være den eneste keeperen i førstelagstroppen til Rosenborg.

Nettavisen melder at en overgang vil skje etter søndagens kamp mellom Odd og RBK, forutsatt at det ikke skjer en alvorlig skade eller lignende.

I Trondheim har Hansen fått med seg fire ligatitler og tre NM-gull. Keeperen står også med 11 landskamper for Norge fra 2013 til 2022.