LEI SEG: Ulrikke Eikeri spilte med russiske Alexandra Panova i Wimbledon. Det beklager hun i etterkant.

Eikeri beklager doubles-spill med russisk utøver: − Veldig lei meg

Den norske tennisprofilen Ulrikke Eikeri beklager at hun valgte russeren Alexandra Panova som doublepartner i Wimbledon.

Eikeri og makkeren Panova kom seg til andre runde i den prestisjetunge London-turneringen.

– Sett i ettertid skulle jeg ønske at jeg hadde tenkt på dette i forkant, men det gjorde jeg dessverre ikke. Jeg er veldig lei meg for valget jeg tok, verdenssituasjonen tatt i betraktning, og min støtte går fullt og helt til Ukraina, sier 30-åringen til NRK.

VG forsøkte å komme i kontakt med Ulrikke Eikeri både før og etter årets Wimbledon angående partnervalget. Eikeri har ikke besvart våre henvendelser.

Hun er klar på at valget kun handlet om det sportslige og ikke om nasjonalitet.

– Jeg tar sterkt avstand fra invasjonen av Ukraina, og jeg har stor medfølelse med det ukrainske folket, sier hun videre.

Generalsekretær i Norsk Tennisforbund Aslak Paulsen forteller at forbundet har hatt samme ståsted i debatten om russisk deltakelse i idrettsarrangement.

– Fra tennisforbundets side, så er vi unisont imot russisk deltakelse. Norge og Norden ønsker å utestenge russiske utøvere. Wimbledon skulle holdt på de tydelige sanksjonene og ikke latt russiske utøvere delta, sa han til VG før turneringen.

Han presiserer at utøverne representerer seg selv, og at NTF ikke tar stilling til de norske utøvernes selvstendige valg.

Under fjorårets Wimbledon fikk ikke russiske og hviterussiske utøvere delta. I år snudde AELTC, og valgte å la utøverne delta i turneringen.