TO BRØDRE SOM IKKE ER BRØDRE: Marius Skjelbæk og Petter Northug på plass i Oberhof på jobb for TV 2. Skjelbæk kommenterer sendingene, Northug er ekspert – og begge er gode med munntøyet.

Petter Northug om «ekstrafamilien» i TV 2: − Som en reservepappa

OBERHOF (VG) Petter Northug har fått TV 2-profilene Ernst Lersveen som reservepappa og Marius Skjelbæk som ekstrabror – men flørter likevel med tanken om å arrangere reality for å «erstatte» den snart pensjonerte Lersveen.

– Forholdet er veldig tett. Han har nesten blitt som en reservepappa. Jeg spiser middag hos ham og Bjørg en gang i uken. Vi fungerer veldig bra sammen, vi vet akkurat hvor vi har hverandre når vi er ute på tur. Akkurat nå har jeg så mange fine folk rundt meg, sier Northug på TV 2-hotellet i Oberhof, der VM i skiskyting arrangeres i disse dager.

Sammen med TV 2-kollega Marius Skjelbæk setter han seg ned en halvtime med VG.

I dette intervjuet snakker han åpenhjertig om «TV 2-familien», tilliten han fikk etter å ha bli dømt for villmannsskjøring og narkotikalovbrudd og kritikken både han og TV 2 fikk for å promotere egne klær i TV-ruten.

– Det er nesten litt trist at det er siste året til Ernst, det er det som bekymrer meg mest, at han skal kaste inn håndkleet. Å ikke dra på tur med ham, det blir trist.

BROR OG RESERVEPAPPA: Petter Northug sammen med Lersveen i TV 2-båsen i sesongåpningen i Ruka denne langrennssesongen. Yngstebror Even Northug blir intervjuet.

– Ernst er jo liksom TV 2-pappaen din. Jeg trives kanskje best som en storebror, sier den gode vennen og kollegaen Marius Skjelbæk – til Northugs bifallelse.

Lersveen selv tar det som en god kompliment å bli kalt reservepappa og sier middagene med Northug er «jævla artige».

– Når han kommer hjem til oss, er han bare Petter – det er totalt uten filter. Jeg tror han opplever det som et fristed. Når vi er ferdig, drar han hjem mett og jeg sitter igjen klokere, sier Lersveen på telefon under en løpetur.

Noen godbiter fra Lersveen og Northug er i galleriet under:

1 / 3 JUL I DAVOS: Petter spiser julemiddag med Lersveen og kona Bjørg i Davos i fjor. HERE WE GO! Petter Northug signerer arbeidskontrakten med TV 2 – med tett følge av Lersveen. forrige neste fullskjerm

Ibsen og Munch

Petter Northug dobbeldanser mellom langrenn og skiskyting som ekspert, og langløp som utøver selv – en kombinasjon lagt til rette for av kanalen.

– Det var kjærlighet ved første blikk. Når man er så mye sammen, utvikler man også et nært vennskap. Jeg har aldri sett deg stråle mer enn nå, sier Skjelbæk om Northug.

– Marius var en av de første jeg møtte. Han er på en måte min nærmeste kontakt i TV 2, sier Northug tilbake.

Som aktiv pakket han ikke engang egen sekk, overgangen til å måtte både gi og ta i TV 2-systemet var det vanskeligste.

– Med Petter får du noen prosent stjernestøv som ikke mange andre med norsk pass kan tilføre, sier Skjelbæk.

Også Ole Einar Bjørndalen er på plass for TV 2 i Oberhof – litt som å ha Henrik Ibsen i norsk og Edvard Munch i kunst og håndverk, som Skjelbæk illustrerer det.

IBSEN ELLER MUNCH: Skjelbæk spesifiserer riktig nok ikke om Northug er Ibsen eller Munch, men det får så være.

Fikk ny tillit

Like før jul i 2020 ble Northug dømt til syv måneders fengsel, som senere ble sonet på Mestringshusene i Bolkesjø, for villmannskjøring og narkotikalovbrudd.

Før og etter dommen var det få som ville ta i Northug med ildtang, sponsor etter sponsor trakk seg. Likevel fikk den tidligere langrennskongen en ny sjanse i TV 2s langrennssendinger fra sesongen 2021/22 – like etter at dommen var ferdigsonet.

– Det var veldig viktig. Jeg satte utrolig stor pris på det, jeg er veldig ydmyk og det gjorde at vi lagde et løp sammen. Det har gitt meg veldig mye glede gjennom å være tilbake på idrettsarenaen. Og så setter jeg utrolig stor pris på at jeg får kombinere det med å konkurrere selv, sier han.

– Men hva betydde tilliten de viste deg i den perioden?

– Den betydde veldig mye. Det var mange dialoger og samtaler, om hvor man har vært og hvorfor det har skjedd, og da ble vi enige om løpet videre. Det var viktig å finne et løp der de var trygge på meg og jeg på dem.

Klesrefs

Tro ikke for et sekund at Northugs retur til TV-ruten var uten kontroverser! Da han dukket opp i klær fra sin egen merkevare, fikk Northug og TV 2 kritikk for at han fikk promotere eget merke i beste sendetid etter at Klassekampen løftet problemstillingen.

– Da tenkte jeg at jeg det var litt typisk at det dukket opp ... her har de funnet noe som kan være feil.

Han sier det var tett dialog med TV 2 om hvordan de skulle løse problemstillingen. De landet på at han fikk bruke egne klær ute i løypa, men TV 2-klær i TV-ruten.

– Det var nok en liten korrigering der, vi sov litt i fjor, rett og slett. Det har vært en del endringer der, som gjorde at det ble en sak ut av det. TV 2 og jeg følte at da jeg sto på indre bane, var det som om jeg var i løypa, men det var det ikke. Det var hårfint, men det var nok riktig at det var feil av meg å stå i mine klær der, sier Northug i dag.

– Petter Northug kan jo ikke gå på rødt lys uten at det kan bli en sak, skyter Skjelbæk inn.

– Og så fikk vi jo et vanvittig salg på klær. For å være helt ærlig, var det kjempebra, sier Northug – halvveis på spøk, halvveis alvorlig – om oppmerksomheten det fikk.

FIKK KRITIKK: TV 2 og Northug fikk kritikk for at sistnevnte var på sending med egne klær.

Northug søker pappa

Lersveen sier han har vært like irritert som en bestefar når det har vært motbakke for Northug, og sier han aldri har fordømt skikongen. Han beskriver et forhold som startet alt før Northug slo gjennom og ble nasjonal eiendom, og sier han er blant dem som har stilt spørsmål i en mengde av «ja-mennesker» rundt Northug.

– Helt fra han var junior, stolte han på meg, sier Lersveen – uten å helt kunne peke på hvorfor.

Men reservepappa Ernst (fylte 70 nylig) går av med pensjon etter inneværende langrennssesong.

– Så TV 2 har en jobb å gjøre, når Ernst forsvinner, med å finne en ny pappa. Det får vi prøve å lete dette, det kan vi lage en reality rundt.

– Northug søker pappa! sier Skjelbæk.

– Hvis det er en jaktstart, leder jeg jo, legger han til.

– Med ganske stor luke, sier Petter Northug.