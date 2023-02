VENNER: Haaland og Ederson etter kampen mellom Leeds og Manchester City i Premier League.

Ederson tar Haaland i forsvar: − Han er spissen vi trengte

Manchester City-målvakt Ederson hyller Erling Braut Haaland og slår tilbake mot dem som mener at spissen kun scorer enkle mål.

Haaland står med 32 mål på 31 kamper for City i alle turneringer siden overgangen fra Borussia Dortmund i fjor. Det er flere enn noen annen spiller i Europas fem beste ligaer.

26 av målene har kommet i Premier League, men City har ikke klart å dra fra i tittelkampen og har Arsenal foran seg på tabellen.

Lørdag ble det 1-1 og en skuffende dag for Haaland og City. 22-åringen bommet blant annet på en dobbeltsjanse som kunne gitt 2-0-ledelse og høyst trolig tre poeng.

Tidligere Arsenal-stjerne Thierry Henry har uttalt at Harry Kane trolig ville vært en bedre match for City, og tidligere Liverpool-midtstopper Jamie Carragher har sagt at Haaland «kanskje har valgt feil klubb».

Manchester City-keeper Ederson, mener Haaland passer Citys spillestil bedre enn ekspertene skal ha det til.

– Da han kom, sa vi at han kom til å score mye. Det har skjedd. Han er en briljant målscorer. Han er alltid på jakt etter å score og hjelpe laget, sier Ederson til Uefa.com.

– Han er spissen vi trengte, sier Ederson og legger til at den store forskjellen på Haaland og tidligere spiss Gabriel Jesus er at Haaland oftere er synlig i feltet.

– Det har vært den største forskjellen. Når du kommer på den siste tredelen, vil du ha noen som alltid er i feltet, sier keeperen.

City møter Leipzig i åttedelsfinalen i mesterligaen onsdag. Haaland står med 28 mål på 23 kamper i turneringen. Mot Leipzig scoret Haaland seks mål på fire kamper med et snitt på nettsus hvert 60. minutt.

– Mange sier at de fleste målene han scorer, er enkle, men det er en løgn. Det er måten han posisjonerer seg på som er hans beste egenskap. Så målene han scorer er ikke enkle, han posisjonerer seg veldig bra, sier Ederson.