Ragne Wiklund ble nummer tre på 1500-meteren under EM søndag.

Wiklund tapte til rivalene på 1500-meteren i skøyte-EM

Ragne Wiklund tapte til den nederlandske duoen Antoinette Rijpma de Jong og Marijke Groenewoud på 1500-meteren under allround-EM i Vikingskipet.

Wiklund gikk en god 1500 meter i nest siste par og la litt press på den nederlandske duoen som topper sammendraget. Den norske jenta ble klokket inn til 1.56,29.

Antoinette Rijpma de Jong og Marijke Groenewoud gikk i det siste paret og noterte tidene 1.55,39 og 1.55,66.

De Jong leder nå EM foran den avsluttende 5000-meteren, mens Groenewoud er nummer to. 2,3 sekunder skiller de to. Wiklund er 12,64 sekunder bak teten. Det er klart innen rekkevidde for Wiklund å ta sølvet.

Sofie Karoline Haugen gikk 1500-meteren på 1.57,11. Det holdt til 8.-plass, mens EM-debutant Aurora Løvås fikk 2.05,48 og 10.-plass.