Tennis blir aldri det samme

KONGEN AV WIMBLEDON: Roger Federer legger opp etter totalt 20 Grand Slam-titler, hvorav åtte av dem kom på Wimbledons legendariske gressdekke.

Det er bare å finne frem lommetørkleet når helten over alle helter snart spiller sin siste turnering.

Navnene blir mange og listene lange når man skal skrive ned hvilke idrettspersonligheter som har betydd noe i livet.

For min del er en blanding av Ian Rush, Grete Waitz, Sergej Lomanov, Sebastian Coe, Chris Evert og Hallvar Thoresen blant navnene som satte spor i tidlige år, før alt fra Diego Maradona til Eirik Kvalfoss påvirket en gryende idrettsinteresse.

I nyere tid har Petter Northug fascinert, Usain Bolt imponert og Marit Bjørgen demonstrert hvor vakker idrett faktisk kan være, før Erling Braut Haaland, Jakob Ingebrigtsen og Casper Ruud sprenger nye barrierer for norsk idrett.

Men lite er mer subjektivt enn å kåre hvilken idrettsstjerne som er aller størst.

For meg er det bare én utøver som oppfyller melkesjokolade-reklamens motto: Ingen over. Ingen ved siden.

Roger Federer. Maestroen. Elegantieren som spilte så vakkert at han ga tennisen en kunstnerisk dimensjon. Han som var på hjemmebane uansett hvor i verden han spilte.

Nå er det over. Oppvisningsturneringen Laver Cup, Roger Federers baby til ære for tennispioneren Rod Laver, blir et siste farvel til den store scenen.

Ingen skal si at det er overraskende, gitt kombinasjonen av at Federer er 41 år gammel og at kroppen har kranglet og knirket over tid.

Likevel er det så leit at det er vanskelig å finne ord at vi ikke lenger skal la oss trollbinde av tenniskunsten hans.

De lærde strides om hvem av trioen Federer, Novak Djokovic og Rafael Nadal som vil stå igjen som tidenes største i tennisen. Men ingen kan matche populariteten og fanbasen som har vært Federer forunt så lenge.

Han startet karrieren hakket mindre sympatisk enn han endte den, men etter å ha vokst av seg ungdomsnykkene har det vært en gentleman av de sjeldne som preget tennisen over så lang tid.

Federer var totalt ranket som verdensener i 310 uker, derav 237 på rad. Han står igjen med 20 Grand Slam-titler etter en profesjonell karriere som varte fra 1998 til 2022. Federer vant totalt 103 ATP-titler, og har satt så mange rekorder at det er umulig å ha oversikt over dem.

Det er vanskelig å rangere alle triumfene hans, men det er ikke til å komme utenom at han oppnådde en helt spesielt posisjon i Wimbledon-turneringen. Den vant han åtte ganger, og fansen har ennå ikke helt kommet over at han ikke klarte å serve hjem seieren mot Novak Djokovic i finalen i 2019.

Den skulle bli hans siste.

Det kanskje emosjonelt sterkeste øyeblikket fant sted på grusen i Paris for 12 år siden. Da klarte Federer endelig å vinne også French Open, slik at han hadde triumfer i alle de fire Grand Slam-turneringene.

Det var også sterkt da han kom tilbake etter skadetrøbbel, etter at mange hadde avskrevet ham, og vant Australian Open og Wimbledon i 2017, før han gjentok bragden «down under» i 2018. Ikke minst den første av disse titlene i Australia, da han slo erkerivalen Rafael Nadal i finalen, står igjen med gullskrift i Federers omfattende historiebok.

Info Roger Federers titler og meritter Født: 8. august 1981 i Basel, Sveits. Ble profesjonell i 1998. Ble verdensener første gang i februar 2004. Som 36-åring var han også tidenes eldste verdensener. Australian Open-titler: 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) French Open-titler: 1 (2009) Wimbledon-titler: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) US Open-titler: 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Vis mer

Parallelt med tenniskarrieren fikk Federer og kona Mirka ikke bare ett, men to sett med tvillinger (!), og familiens støtte var avgjørende for at han holdt det gående så lenge.

Men slitasje og vonde knær innhentet ham, og en kvartfinale mot Hubert Hurkacz i fjorårets Wimbledon skulle bli et ufrivillig punktum.

Siden har han vært borte lenge, mens mange har stilt seg spørsmålet om han kunne komme tilbake på toppnivå en aller siste gang.

Dessverre ble svaret et annet enn vi håpet.

Tilbake står en fattigere tennisverden, som nå kommer til å gi Roger Federer den verdige avskjeden han fortjener.

Det er bare å si takk for festen, Federer. Vi fikk 24 år og 1500 kamper av deg. Tennis blir aldri det samme igjen.