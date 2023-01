Danskene kunne søndag juble for nok et VM-gull i herrehåndball.

IHF erkjenner svakt opplegg i håndball-VM – lover bedring om to år

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) vil unngå en reprise av årets VM-løsning når Norge er delarrangør av 2025-mesterskapet.

NTB

IHF måtte tåle kritikk for å dele opp semifinalene mellom arrangørlandene Polen og Sverige. Særlig var det irritasjon over at det ble avklart med under 48 timer til kampstart.

Danmark spilte kvartfinale i Stockholm, semifinale i Gdansk og finale i den svenske hovedstaden.

– Vi har absolutt ikke glemt tilskuerne. Vi har vært veldig tydelige på at dette ikke var tilstrekkelig bra nok, sier styreleder Per Bertelsen i IHFs organisasjons- og turneringskomité.

Også det neste verdensmesterskapet i herrehåndball blir delt mellom flere nasjoner. I 2025 går Danmark, Norge og Kroatia sammen om å arrangere kampene.

– Når man ser tilbake på det, var det kanskje ikke den smarteste avgjørelsen vi har tatt. Vi kommer til å løse det på en annen måte neste gang, sier Bertelsen om årets finalehelg.

Søndag ble Danmark verdensmester for tredje gang på rad etter å ha slått Frankrike 34-29.