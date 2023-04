Jan Nepomnjasjtsjij tabbet seg ut i det 12. VM-partiet mot kinesiske Ding Liren i Astana onsdag,

Kjempetabbe fra Nepomnjasjtsjij mot Liren – mistet VM-overtaket

Jan Nepomnjasjtsjij røk på et sviende tap mot Ding Liren i det 12. partiet i VM-duellen i sjakk. Dermed er kampen som spilles best av 14 partier igjen åpen.

Det står nå 6-6 i poeng mellom de to etter at det 12. partiet var over etter 38 trekk.

Nepomnjasjtsjij med svarte brikker klarte å få et solid overtak mot kineseren innledningsvis onsdag, men han klarte ikke å dra i land verken seieren eller en remis.

Nepomnjasjtsjijs 34. trekk ga kineseren et vinnende overtak ifølge sjakkcomputerne. Det var et skjebnesvangert tabbetrekk fra russerens side. Han måtte bruke godt over 15 minutter på sitt neste trekk, men etter et par trekk deretter ga han opp.

Med seier eller remis kunne Nepomnjasjtsjij avgjort VM-duellen med hvite brikker og overtatt verdensmestertittelen fra Magnus Carlsen.

Nordmannen har hatt tittelen siden november 2013 og forsvart den fire ganger, sist mot nettopp Nepomnjasjtsjij i 2021.

Nå blir det kamp helt inn, der første spiller som oppnår 7,5 poeng tar VM-tittelen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post