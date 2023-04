MAJORDEBUT: Celine Borge i aksjon på The Woodlands i Texas natt til fredag norsk tid.

Skuffende majorstart for Celine Borge – tre over par

Celine Borge (24) gikk åpningsrunden i karrierens første majorturnering i golf for kvinner tre slag over par etter to birdier og fem bogeyer.

Borge er første norske spiller på kvinnenes LPGA-tour siden Suzann Pettersen la opp i 2019. Hun har allerede levert flere lovende plasseringer og dermed kvalifisert seg for majorturneringen i The Woodlands i Texas.

Den norske 24-åringen var blant de siste som slo ut første dag, hvor hun startet fra hull 10. Etter to hull på par ble det bogey både på 12. og 14. hull. På banens 18. hull fikk hun inn sin første birdieputt.

Historien gjentok seg på siste halvdel, med to bogeyer (2. og 7. hull) fulgt av en birdie (8. hull), men hun avsluttet dagen med nok en bogey på 9. hull.

Med tre slag over par er hun på delt 81.-plass av de 132 deltakerne, åtte slag bak lederen Chien Pei-yun fra Taiwan.