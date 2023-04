FANTASY-PROFIL: Magnus Carlsen er med på utviklingen av Fantasy sjakk. Her under fotografering i lokalene til teknologiselskapet Iterate.

Nå satser Fantasy-Carlsen på sjakk

Magnus Carlsen (32) har markert seg som en av verdens beste i Fantasy Premier League. Nå satser han på at Fantasy skal bli stort også i sjakk.

Sammen med verdens kanskje beste sjakkturnering Norway Chess og teknologiselskapet Iterate har Carlsen inngått samarbeid om å utvikle Fantasy Chess.

– Det er mange som driver med sjakk, og mange som driver med fantasy-spill. På sikt håper vi at dette kan være noe som er i de store turneringene, og som folk engasjerer seg masse i, forteller sjakkprofilen når VG møter ham i lokalene til Iterate, der han og utviklerne er i ivrig passiar.

– Tanken om å gjøre noe bra fantasy med sjakk har vært der lenge. Det har gjort mange forsøk før, men det har stort sett vært gjettekonkurranser. Nå prøver vi å gjøre det som andre fantasy-spill. Spillerne er lagene, og brikkene er spillerne, forklarer Carlsen.

– Så resultatet i partiene kommer ikke til å ha så mye å si. Det er mer hvordan brikkene presterer.

– Hvorfor tente du på dette?

– Det er veldig spennende. Og utfordrende. Jeg kan ikke noe om utvikling, men jeg har ideer om hvordan jeg vil at det skal se ut. Jeg synes det ser ut til å bli veldig bra. Og det blir spennende å se hvor bra de gode sjakkspillerne vil gjøre det mot vanlige folk.

Fantasy Chess blir tilgjengelig gjennom en beta-lansering under årets Norway Chess-turnering i Stavanger i månedsskiftet mai-juni.

SAMARBEID: Disse satser på Fantasy sjakk skal bli stort. Fra v.: Henrik Carlsen, Kjell Madland (Norway Chess), Anders Haugeto (Iterate), Magnus Carlsen og Benedicte Westre Skog (Norway Chess).

– Du må velge brikker fra flere spillere. Du kan ikke bare ta brikkene til Magnus. Og brikkene hans blir dyrere enn brikkene til andre spillere. Så vi har det samme budsjettprinsippet som i Fantasy fotball, forteller Kjell Madland i Norway Chess.

Det er ikke første gang Magnus Carlsen er gründer i sjakk. I 2012 startet han Play Magnus - som endte med å bli kjøpt opp av Chess.com i 2022.

– Du satser ikke på spillerne, men på brikkene. Bevegelsene til brikkene gir deg poeng. Magnus er veldig engasjert i hva det skal gi av pluss- og minuspoeng, forteller Anders Haugeto, styreleder og gründer i Iterate.

– Hvis du er heldig og velger en hest som beveger seg mye og utretter mye mot motstanderen, kan du vinne. Du kan vinne selv om du har valgt brikker bare fra spillere som taper partiene sine, sier Kjell Madland.

– Hva betyr Carlsens rolle i dette?

– Den er selvfølgelig viktig. Og Magnus er veldig flink til å sette seg inn i hvordan vi vanlige sjakkspillere skal kunne forstå og like dette, sier Madland.

– Håpet er at folk - som i fotball - kan konkurrere mot hverandre innen familie og arbeidsplasser og vennegjenger og slikt.

Teknologiselskapet Iterate står altså for produktutviklingen. Iterate som ble startet i 2007, har 80 ansatte og omsetter for 90 millioner kroner. Håpet er at fantasy-produktet er ferdig utviklet i løpet av 2023. Men allerede i Norway Chess om en måned skal «prøvekaniner» få teste ut spillet.