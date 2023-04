Evans Chebetvant i Boston igjen.

Regjerende mester Chebet vant Boston maraton – slo «kongen» Kipchoge

Kenyaneren Evans Chebet tok sin andre strake triumf i Boston maraton mandag. Verdensrekordholder Eliud Kipchoge var sjanseløs i seierskampen.

I vått og vindfullt vær gjentok Chebet seieren fra i fjor. Han ble klokket i mål til tiden 2.05.54 etter å ha lagt samtlige rivaler bak seg med et rykk mot slutten.

Gabriel Geay fra Tanzania fulgte nærmest, mens kenyanske Benson Kipruto endte på tredjeplass.

Maratonkongen Eliud Kipchoge har aldri tidligere vunnet i Boston. Det klarte han heller ikke mandag. Etter å ha måtte slippe teten underveis, løp 42-åringen inn til sjetteplass på tiden 2.09.23.

Kipchoge så ut til å være kjempeform innledningsvis, men fikk trøbbel i avslutningen.

Evans Chebet er den første siden 2008 som vinner Boston maraton to ganger på rad. Landsmannen Robert Kipkoech Cheruiyot vant løpet tre ganger etter hverandre mellom 2006 og 2008.

Også i kvinneklassen ble det kenyansk seier mandag. Hellen Obiri, som er dobbelt olympisk mester på 5.000 meter, stormet inn til seier i det som kun var hennes andre maraton i karrieren. Obiri vant knepent foran etiopiske Amane Beriso.

Vinnertiden i kvinneklassen ble 2.21.38. Israelske Lonah Salpeter ble nummer tre.

Mandag ble det for øvrig markert at det er ti år siden bombeangrepet under Boston Maraton i 2013. Tre personer mistet livet og hundrevis ble skadd i eksplosjonene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post