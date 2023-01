Kommentar

OL-luftslottet bør punkteres

IOC-president Thomas Bach under OL i Tokyo. Skal sjefen for de olympiske leker en dag holde en åpningstale på norsk jord?

Norges idrettsforbund må sette tæring etter næring. Timingen for å bruke krefter på en kortvarig milliardfest er ikke heldig.

For andre gang på drøyt fem år må Norges idrettsforbund gjennom en nedbemanningsrunde. Kuttene har sammensatte årsaker, men et av elementene er at myndighetene ikke vil gi like mye av felleskassen som organisasjonen helst hadde ønsket seg.

Nyheten er en illustrasjon på at vi lever i tøffe tider, der nødvendigheten av harde prioriteringer også rammer idretten.

Da åpner det seg et spørsmål om hva NIF gjør lurt i å konsentrere seg om når de ber om penger fra det offentlige.

Idrettspresident Berit Kjøll og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen er tette støttespillere.

Hva skal norsk idrett gå «all in» på?

Hva kan droppes?

I en tid hvor presset på felles ressurser er stadig mer krevende, kan ikke «mer penger fra det offentlige» være svaret på alt.

Ei heller i idrettens verden.

Derfor er det viktigere enn noen gang å velge sine kampsaker med kløkt og klokskap. Når NIF er på banen om aktuelle saker, er et ønske om mer midler ofte en gjennomgangsfigur. Uavhengig av tema.

Spørsmålet er om organisasjonen fremstår med god nok evne til å velge sine slag.

Kanskje hadde troverdigheten når man ber om penger økt, dersom idrettspresidenten også tydelig hadde gitt uttrykk for hva som kan velges bort.

Her fremstår «OL-saken» som en opplagt kandidat til hva som kan og bør vrakes.

Får vi se de olympiske ringene på norsk jord igjen en dag?

Uten å si noe om hvor i landet eventuelle nye leker skal finne sted, som jo er hele forutsetningen for en ordentlig diskusjon, jobbes det med å forankre et nytt olympisk prosjekt i egen organisasjon. Det er ikke så lenge siden forrige OL-prosjekt kullseilet. Men i en tid der både NIF og folk flest må snu på krona, skal altså idretten bruke krefter på nok en OL-omkamp.

Forstå det den som kan.

Om et nytt norsk OL skal bli noe av, vil det trengs en omfattende statsgaranti i milliardklassen. Men er det virkelig på dette feltet at en presset organisasjon bør bruke krefter nå?

Etter mitt syn er det helt andre saker NIF bør konsentrere seg om .

Det mangler ikke på temaer:

Å bekjempe utenforskap i idrett som en følge av et økonomisk klasseskille er det opplagt at skal stå høyt på listen, siden mottoet til NIF er tross alt «idrettsglede for alle». Det samme gjelder kampen for flere og bedre idrettsanlegg.

Det var helt på sin plass at idrettspolitikerne hadde inntatt mye Møllers tran da temaet ble tatt opp under Arendalsuka i sommer.

Andre essensielle saker å prioritere, på toppen av den rene aktiviteten, er kampen mot rasisme, like muligheter uavhengig av kjønn, trygge rammer fritt for overgrep, styrking av frivilligheten, bekjempelse av spiseforstyrrelser og idrettslig bærekraft i en klimakritisk tid.

På alle disse områdene er det naturlig at idrettstoppene pusher på for å få gode nok bidrag fra det offentlige.

Men er det da riktig å be om milliarder til en kortvarig toppidrettsfest på toppen av alt? Eller risikerer idretten at viktigere spørsmål blir tapere dersom en ny OL-prosess blir en vinnersak i idrettspolitikken?

Selvsagt er det gøy med noen dagers festivitas på norsk snø, dersom vi kan leve med å gå til sengs med en udemokratisk organisasjon som IOC. Men strengt tatt er det mange viktigere oppgaver - som handler om barn, bredde og kontinuitet - som bør trumfe OL-entusiasmen.

Det hadde sendt et sunt signal i vanskelige tider at også NIF innser at det ikke er mulig å få alt man peker på.

Derfor hadde det vært lurt å punktere OL-luftslottet før organisasjonen bruker enda flere krefter på å blåse det opp.