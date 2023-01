Vekker oppsikt i rosa: − Hundre ganger bedre

Norges snowboard-suverene Marcus Kleveland (23) vekker oppsikt foran slopestylefinalen i prestisjefylte Laax - i sin lakserosa kjøredress.

– Ferskenfarget eller rosa? Jeg synes rosa. Fersken kanskje. Den er i alle fall veldig Laax-ete, sier han med tanke på den sveitsiske brett- og skimetropolen - og den «sunne» fargen lakserosa.

– Folk digger i alle fall fargen. I tillegg «popper» den når du filmer. Den er mer synlig, og det er mer kult enn å kjøre i vanlige svarte klær, tilføyer Marcus Kleveland.

Han ble onsdag klar for slopestylefinalen i tradisjonsrike Laax Open, med totalt tredje beste poengsum (89,25) bak Dusty Henricksen (93,25) i samme kvalifiseringsgruppe og japaneren Ryoma Kimata med samme poengscore som amerikaneren i den andre kvalifiseringsgruppen.

Finalene for kvinner og menn starter klokken 13.15 lørdag. Kvalifiseringen i slopestyle for freeski - med Birk Ruud i spissen for en stor gruppe nordmenn - går torsdag, finalen søndag. Begge vises på Viaplay.

– Laax er sesongens høydepunkt på linje med X Games og VM. Løypa er bra og stor, og krever mye av utøveren, sier brettforbundets sportssjef for snowboard, Per Iver Grimsrud.

– Jeg har hatt min beste oppkjøring til en konkurranse noen gang, påpeker Marcus Kleveland.

Hans overlegne Big Air-seier i verdenscupen i Copper Mountain 17. desember ga ham «en god følelse i hode og kropp».

Den er blitt forsterket etter veldig mange timer i det han beskriver som en sjuk morsom park hjemme på Dombås siden 19. desember: Stort sett klokken 12.00–14.00 og 18.00–21.30 hver dag.

– Den siste måneden har gjort meg til en hundre ganger bedre snowboardkjører, mener han.

Han og OL-sølvvinner Mons Røisland (ikke til finalen i Laax) drar rett fra Sveits til USA og Aspens X Games (28.-31. januar). Der skal X Games-medaljegrossist Kleveland delta i tre konkurranser i løpet av neste langhelg:

«Kleveland-oppfinnelsen» Knuckle Huck Knuckle HuckKnuckle-huck er en helt ny øvelse som ble testet ut for første gang i X-Games i 2019. Der handler det ikke om mange rotasjoner og halsbrekkende, akrobatiske krumspring. I stedet får utøverne en halvtime på seg til å gjøre flere runs, hvor de utelukkende kjører over kuler, og ikke hopp., slopestyle og Big Air.

– Etter det er det hjem igjen. VM er en konkurranse jeg har lyst til å vinne. Det er en verdensmestertittel. Det ville være morsomt å få den på nytt, sier Marcus Kleveland.

Det betyr to og en halv uke med - igjen - mye kjøring på Dombås, for å være best mulig forberedt til freeski- og snowboard-VM i Bakuriani i Georgia 19. februar til 5. mars, der Norge med fem snowboardkjørere (fire menn/en kvinne) har full deltagerkvote.

Marcus Kleveland vant VM-gullmedaljen i slopestyle og VM-bronsemedaljen i Big Air i Aspen for to år siden.