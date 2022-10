Magnus Carlsen om sjakk-kaoset: − Jeg står på mitt

MAYRHOFEN (VG) Her slår Magnus Carlsen ut med armene etter å ha blitt konfrontert med kaoset han satte i gang i Sinquefield Cup i St. Louis for en måned siden – før han sier han står for sine handlinger.

Han trakk seg fra turneringen dagen etter at han tapte for den amerikanske tenåringen Hans Niemann (19). Deretter har han nektet å møte Niemann i en online-turnering, han har anklaget Niemann for omfattende juks og chess.com har konkludert med at amerikaneren har jukset i over 100 partier.

Sjakkverden er rystet og i Norge har til og med sjakkpresidenten innrømmet juks, i kjølvannet av Carlsens tydelige markeringer.

– Med tanke på hvordan sjakken ser ut nå en måned senere, er du glad for at du trakk deg fra Sinquefield Cup? spurte VG etter Carlsens seier over indiske Pentala Harikrishna i østerrikske Mayrhofen torsdag. Han har ikke uttalt seg offentlig siden en pressemelding 26. september, der han ikke var nådig mot Niemann.

Verdensmesterens første svar på VGs spørsmål var «nei, sorry» på forespørselen om et intervju – men han gikk til slutt med på å høre ett spørsmål.

Han trakk på smilebåndet da han fikk høre det, slo ut med armene og svarte:

– Jeg står på mitt, sier Carlsen.

Offerspills lagleder presiserer overfor VG at det Carlsen står for, er handlingene hans i den pågående sjakk-sagaen.

VILLE IKKE SVARE: Magnus Carlsen gikk med på å høre ett spørsmål fra VGs reporter, etter først å ha sagt nei i resepsjonen på Europahaus i Mayrhofen.

Info Sjakkbråket: Hva har skjedd? Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen forrige måned trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Vis mer

Carlsen var sistemann inn til fjerde runde av European Chess Club Cup, som arrangeres i den østerrikske alpelandsbyen Mayrhofen.

Sikkerhetstiltakene for å forebygge juks i turneringen inkluderer at sendingen kringkastes med 15 minutters forsinkelse, at alle elektroniske hjelpemidler må leveres inn til arrangøren og en obligatorisk metalldetektor-kontroll før partiene begynner.

Sistnevnte det samme som Niemann måtte gjennom å i USA onsdag kveld – helt vanlig for turneringer av denne størrelsen, forklarer generalsekretær Walter Kastner i det østerrikske sjakkforbundet.

Rett før torsdagens partier startet i Mayrhofen kom nyheten om at Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen innrømmer juks i forbindelse med en turnering for Norway Gnomes i 2016/17.

Johan-Sebastian Christiansen, tidligere lagkamerat med Nilsen, sa til VG at han ikke ønsker å kommentere saken. Etter partiet ville hverken han eller lagkamerat Aryan Tari svare på VGs spørsmål om kaoset som råder sjakksporten.

Årsaken til at den tredje runden av årets Sinquefield Cup i St. Louis er så kontroversiell, er at det var foranledningen til da Magnus Carlsen trakk seg fra turneringen og antydet at motstander Hans Niemann hadde jukset.

26. september gikk Carlsen langt – uten å si det eksplisitt – i å antyde at Niemann hadde jukset mot ham i partiet.

« [ ...] under partiet vårt i Sinquefield Cup, hadde jeg inntrykk av at han ikke var anspent eller fullt ut konsentrert på partiet i en kritisk fase, samtidig som om han utspilte meg med svarte brikker på en måte jeg tror bare en håndfull spillere kan gjøre», skrev Carlsen på Twitter – og skrev også at progresjonen hans «over the board» (ansikt til ansikt) har vært unormal.

Alt dette er blitt tolket som antydninger om at Niemann har jukset.

Sjakknettstedet Chess.com vurderer også partiet mellom Niemann og Carlsen, i den samme rapporten der de mener å bevise at amerikaneren har jukset i mer enn 100 partier online.

Partiet i Sinquefield har de imidlertid ikke funnet bevis for at han jukset i, selv om de mener det var enkelte elementer som var mistenkelig:

Niemann sa etter partiet at han på mirakuløst vis hadde forberedt seg på Carlsens åpning, men enkelte av stillingene har aldri blitt sett i noen av Magnus’ partier, ifølge Chess.com.

Etter partiet gjorde han en – ifølge Chess.com n – såpass svak analyse av et mulig trekk for Carlsen, i tillegg til at han viste at han var avhengig av datamaskinen for bekreftelse, at rapportskriverne mener dette kontradiuktqerer påstandene om sine «mirakuløse» forberedelser.

Selv om Chess.com mener partiet og oppførselen rundt det er «bisarr», mener de det ikke er grunnlag til å hevde at Niemann jukser over brettet basert på ett parti.

– Vi er egentlig ikke nærmere en konklusjon for dette partiet mellom de to. Der vi har kommet lenger, er at vi har fått dokumentert tydelig at Niemann er en omfattende jukser på nettet, men vi er ikke nærmere når det gjelder juksing ansikt til ansikt. Oppførselen er nokså suspekt, uten at vi kan si noe sikkert, sier Bae, og peker på de ovennevnte momentene.