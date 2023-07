REAGERER: Max Verstappen er ikke fornøyd med neste års Formel 1-kalender.

Verstappen misfornøyd med forlenget Formel 1-kalender: − For mange for meg

Regjerende verdensmester Max Verstappen (25) er ikke særlig imponert over neste års Formel 1- kalender, og nederlenderen truer med å legge opp.

Formel 1 annonserte tidligere i uken at neste års løpskalender blir rekordlang med 24 Grand Prix-helger. Det falt på ingen måte i god jord hos Red Bull-fører Max Verstappen.

– Det er for mange for meg, men vi må bare forholde oss til det, sa Verstappen under torsdagens pressekonferanse, ifølge den østerrikske storavisen Kronen Zeitung.

Nederlenderen har også tidligere kritisert sprintformatet og motorskiftene som kommer i 2026, og ifølge motorsport.com sa han tilbake i april at «jeg vil ikke være her så lenge».

– Flere ting må henge mer på grep, slik at jeg kan bestemme meg for om jeg skal bli lenger eller ikke. Alle disse nye tingene er definitivt ikke nyttige, sa VM-lederen.

Verstappen har kontrakt med Red Bull fram til 2028. Mercedes-rival George Russell mener at Verstappens trusler bare er et spill for galleriet for å sikre seg en enda mer lukrativ kontrakt.

– Jeg tror trusselen hans om å trekke seg er en stor taktikk, men jeg håper han ikke gjør det. Jeg håper han blir like lenge som meg, fordi jeg vil kjempe mot de beste førerne i verden, sa Russell.

Info Formel 1-kalenderen 2024: Slik kjøres Formel 1-sesongen 2024. Dato er dagen for hovedløpet: 2. mars: Bahrain

9. mars: Saudi-Arabia

24. mars: Australia

7. april: Japan

21. april: Kina

5. mai: Miami, USA

19. mai: Imola, Italia

26. mai: Monaco

9. juni: Canada

23. juni: Spania

30. juni: Østerrike

7. juli: Storbritannia

21. juli: Ungarn

28. juli: Belgia

25. august: Nederland

1. september: Monza, Italia

15. september: Aserbajdsjan

22. september: Singapore

20. oktober: Austin, USA

27. oktober: Mexico

3. november: Brasil

23. november: Las Vegas, USA

1. desember: Qatar

8. desember: Abu Dhabi Vis mer

Verstappen har vunnet VM de to siste årene, og leder stort denne sesongen. Etter ni løp har han 229 poeng, 81 poeng mer enn Red Bull-lagkamerat Sergio Perez på 2. plass.

Fredag begynner racehelgen på Silverstone-banen i Storbritannia med treninger, før det er kvalifisering lørdag og løp søndag.

Vil du lese mer om førerne, lagene, banene og duellene i 2023-sesongen? VGs store Formel 1-magasin kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)