KRISE: Joan Laporta snakket om Barcelona-økonomien mandag. Foto: Joan Monfort / AP / NTB

Barcelona-sjefen røper «dramatisk» pengekrise – gjeld på 14 milliarder

Barcelona-president Joan Laporta ga mandag nye detaljer om den spanske fotballstorhetens prekære økonomiske situasjon. Gjelden lyder angivelig på 14 milliarder.

Av NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

På en to timer lang pressekonferanse på Nou Camp snakket Laporta om den finansielle krisen klubben står i. Den resulterte nylig i at Barcelona-presidenten måtte innse at det ble umulig å holde på superstjernen Lionel Messi.

Han gikk til franske PSG - og det var elleville scener da han ble presentert for PSG-fansen i helgen.

Ifølge Laporta summerer Barcelonas gjeld seg til 1,35 milliarder euro, tilsvarende rundt 14 milliarder norske kroner. Klubbens lønnsforpliktelser lyder angivelig på i overkant 6,4 milliarder kroner.

Laporta hevdet videre at Barcelona betaler ut mellom 25 og 30 prosent mer i lønn enn konkurrentene. Nå tas det ifølge Laporta grep.

Det skal resultere i at situasjonen ser ganske annerledes ut om noen år.

– Vi strammer beltene våre, så om noen år vil økonomien være sunn, sa klubbtoppen.

Beslutningen om å la Messi gå, mener Laporta at var noe nær uunngåelig.

– Jeg hadde foretrukket at han ble i Barcelona, men vi tok den rette avgjørelsen. Jeg ønsker han alt godt og ønsker å se han lykkelig. Det fortjener han, sa klubbpresidenten.

Barcelona innledet årets ligasesong i spansk fotball med å slå Real Sociedad 4-2 søndag.