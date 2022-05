Jakob Ingebrigtsen sesongåpnet utendørs i USA lørdag.

Jakob Ingebrigtsen sesongåpnet med seier i USA

Jakob Ingebrigtsen løp inn til førsteplass på 5000-meteren under et friidrettsstevne i San Juan Capistrano i California lørdag. Det var hans sesongdebut ute.

Av NTB

Den norske friidrettsstjernen ble klokket inn til tiden 13.02,03. Det er godt under VM-kravet på 13.13,50.

21-åringens personlige rekord på 5000 meter lyder på 12.48,45.

VM i amerikanske Eugene i juli er Ingebrigtsens store mål denne sesongen. Det er ikke utenkelig at han løper både 1500 og 5000 meter under mesterskapet.

Agent Daniel Wessfeldt har tidligere åpnet for at doblingen kan la seg gjøre som følge av at både innledende heat og finalen på 1500 meter går før 5000-meteren i VM.

Jakob Ingebrigtsen er regjerende olympisk mester på 1500 meter og er kvalifisert for den distansen i VM.

Den yngste av løperbrødrene fra Sandnes har ingen senior-VM-medaljer i samlingen så langt. Under mesterskapet i Doha i 2019 ble han femtemann på 5000 meter. I VM-debuten i London to år tidligere klarte han ikke å kvalifisere seg for finalen på 3000 meter hinder.

Sammen med brødrene Filip og Henrik har 21-åringen den siste tiden vært på høydesamling i Flagstaff, Arizona. Han skulle etter planen returnere dit etter lørdagens løp i California.

San Juan Capistrano ligger i Orange County sør for storbyen Los Angeles.