FEIRET PÅ OPPLØPET: Jakob Ingebrigtsen kunne tidlig på oppløpet feire for seier.

Jakob Ingebrigtsen inn til årsbeste i verden - enkelt under VM-kravet

Jakob Ingebrigtsen løp inn til førsteplass på 5000-meteren under et friidrettsstevne i California natt til lørdag i sesongdebuten utendørs. Han løp også godt under VM-kravet og bekrefter at han ønsker å «doble» i VM.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det var på forhånd planlagt å legge opp en fart som tilsvarte sluttid på 13.10,00, tre og et halvt sekund foran VM-kravet på distansen. Feltet holdt også den farten gjennom store deler av løpet, før Ingebrigtsen leverte en råsterk sisterunde på 54,63 sekunder.

Ingebrigtsen ble med det klokket inn til tiden 13.02,03, godt under VM-kravet.

Det er også årsbeste i verden på distansen.

21-åringens personlige rekord på 5000 meter lyder på 12.48,45, men lørdagens løp er en tangering av Ingebrigtsens nest raskeste løp på 5000 meter i karrieren.

VM i amerikanske Eugene i juli er Ingebrigtsens store mål denne sesongen, og mesterskapet er lagt opp slik at det er gode muligheter for å løpe både 1500 meter og 5000 meter. Finalen på 1500 meter er 19. juli, mens det er innledende heat på 5000 meter to dager senere og finale den 24. mai.

Ingebrigtsen bekrefter til NRK etter løpet at han planlegger å gå for en dobbel i VM.

– Jeg hadde ikke vært her bare for gøy, så jeg må jo bruke kravet til noe. Det hadde vært mye stress å ha vært med her om jeg ikke skulle det, sier Ingebrigtsen, som løp inn til innendørs verdensrekord på 1500 meter tidligere i år:

Agent Daniel Wessfeldt har tidligere åpnet for at doblingen kan la seg gjøre som følge av at både innledende heat og finalen på 1500 meter går før 5000-meteren i VM.

Jakob Ingebrigtsen er regjerende olympisk mester på 1500 meter og er kvalifisert for den distansen i VM. I fjor løp han kun én 5000-meter, og den var før kvalifiseringsperioden til VM startet.

– Jeg hadde håpet å slippe det fordi jeg løp så fort i fjor, men det var for tidlig. Nå er jeg ferdig med det og kan fokusere på andre viktige løp som kommer, sier 21-åringen til NRK.

Den yngste av løperbrødrene fra Sandnes har ingen senior-VM-medaljer i samlingen så langt. Under mesterskapet i Doha i 2019 ble han nummer fire på 1500 meter og nummer fem på 5000 meter. I VM-debuten i London to år tidligere klarte han ikke å kvalifisere seg for finalen på 3000 meter hinder.

TOK DET SOM EN TRENINGSØKT: Henrik Ingebrigtsen forsøkte seg på 10.000 meter, men fikk det tidlig tungt.

I det samme stevnet i California løp storebror Henrik Ingebrigtsen 10.000 meter, hvor han skulle gjøre et nytt forsøk på å klare EM-kravet (28.15,00) på 10.000 meter. Tidligere i april var han drøyt fem sekunder unna i et stevne på Bislett, hvor de tre nordmennene Narve Gilje Nordås, Magnus Tuv Myhre og Abdullahi Dahir Rabi alle klarte kravet.

Ingebrigtsen gjorde så et forsøk på EM-kravet på 5000 meter (13.24,00) i California forrige uke, men var også der noen sekunder for sent ute og klokket inn på 13.29,92.

Natt til lørdag var Ingebrigtsen langt unna å klare EM-kravet på 10.000 meter. 31-åringen ble tatt igjen med over en runde av vinneren Zouhair Talbi og løp til slutt inn på 28.57,43.

Til NRK forteller han at han tydelig merket at løpet kom for tett på det forrige løpet, og at det var «tomt på tanken».

Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen har den siste tiden vært på høydesamling i Flagstaff, Arizona. Både Jakob og Filip Ingebrigtsen skal etter planen løpe i Diamond League-stevnet i årets VM-by Eugene senere i mai. Der skal de løpe én engelsk mil (1609 meter).