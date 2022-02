forrige















Tårevått norsk kombinert-gull: Graabak åpner for nytt OL

ZHANGIJAKOU (VG) Jens Lurås Oftebro åpnet luken som Jørgen Graabak bare økte. Norge vant et suverent OL-gull. Nå garanterer Graabak at han vil gå VM på hjemmebane i 2025 – og kanskje OL året etter.

Jørgen Graabak (30) gikk i ensom majestet inn til nasjonens 14. gull i Beijing-OL. Den norske gullrekorden fra Pyeongchang i 2018 er tangert.

– Det er veldig stort og uvirkelig, sier Graabak (30) til VG. Han er nå Norges suverene OL-konge i kombinert med til sammen fire gull og to sølv. Om tre år kommer VM i hjembyen. Graabak er ikke mer enn 34 år under OL i Italia om fire år.

– Er lysten styrket på fire nye år etter dette?

– Nå er jeg bare glad først og fremst. Jeg synes jo jeg har et veldig fint liv som både utfordrer meg til daglig og som gir mye frihet til å være sammen med mine nærmeste og som byr på mye muligheter, samtidig som jeg synes det er veldig gøy å holde på med kombinert. Jeg ser ingen grunn til å gi meg foreløpig. Får se om gnisten holder til 2026, sier Jørgen Graabak, svarer Jørgen Graabak.

– Trondheim blir det i hvert fall. Da er det nok vanskelig å takke nei til et OL til, hvis jeg skal være så god. Det kan ligge an til det, svarer han.

Bjarte Engen Vik tok sitt siste VM-gull i 2001 før han la opp rett foran OL året etter.

– Det kommer an på motivasjon, sier han til VG. Trondheim-bosatte Engen Vik hyller bysbarnet Graabak.

– Det finnes ikke nok superlativer. Herregud. Han kommer tilbake åtte år etter forrige OL-gull med to gull og en sølv. Formidabelt. Han er et råskinn og en vinnerskalle ut av en annen verden, sier Engen Vik, som selv har to OL-gull og fem VM-gull på samvittigheten.

– Det er helt rått. Vi gjorde fire gode hopp i bakken og fire gode langrenn. Det er det som skal til for å bli olympisk mester, sier 21-årige Oftebro til Discovery.

– Jeg kommer inn som reserve og det betyr ekstra mye, sier en gråtkvalt Espen Bjørnstad (28) som kom inn da kombinerteneren Jarl Magnus Riiber takket nei. Riiber fikk mesterskapet spolert av en positiv coronaprøve og har reist fra Beijing.

Trønderen feiret med en spenstig salto foran seierspallen.

– Det er helt sykt, sier Espen Andersen (28). Han vant i likhet med Oftebro og Bjørnstad sitt første OL-gull.

– Måten de fikser det på er helt strålende, sier trener Jan Schmid.

– Det var stort. Grining fra start til mål. Enormt. Tenk at vi gjør dette uten Riiber, sier kombinertsjef Ivar Stuan, som aldri har opplevd et mesterskap med så store opp- og nedturer. Han gråt også da storfavoritten Riiber måtte i «coronafengsel» 3. februar.

Jørgen Graabak økte kjapt ledelsen til forfølgerne Østerrike, Japan og Tyskland til nesten halvminuttet på ankeretappen. Han gikk i mål i ensom majestet til sin andre gullmedalje i Kina. Graabak har tatt en sølv i tillegg og er kongen av kombinert i OL.

– Helt vanvittig, sier Discovery-ekspert Jan Erik Aalbu.

Tyskland tok sølv, Japan bronse, mens Østerrike måtte nøye seg med den skuffende 4. plassen. Covidrammede Eric Frenzel var så sliten etter sin første OL-konkurranse at han ikke dukket opp på sermonien på stadion.

– Han var veldig sliten og kjørt, men kjenner seg bedre nå, sier et tysk team-medlem i pressesonen.

– Tyskerne gamblet med Frenzel. Vi så at Jarl Magnus (Riiber) ikke var i stand til å konkurrere etter coronaisolasjonen og det burde kanskje tyskerne ha lært, sier Bjarte Engen Vik.

Norge vant fullstendig suverent med hele 54,9 sekunder etter oppvisningen til Graabak og Oftebro på de to siste etappene. Sistnevnte satte nettopp Frenzel på plass.

I hoppbakken leverte alle de fire nordmennene på sitt beste nivå og gikk ut bare åtte sekunder bak ledende Østerrike i langrennet.

Laggullet er Norges 15. OL-gull i kombinert siden Thorleif Haug, Thoralf Haug og Johan Grøttumsbråten vant sin historiske trippel i det første vinter-OL for 98 år siden i den gamle paradegrenen for norsk skisport.

Første etappe: Bestemann i hopprennet, Franz-Josef Rehrl, gikk voldsomt ut for Østerrike og doblet raskt avstanden til Espen Bjørnstad, Tyskland og Japan. Bjørnstad måtte i andre halvdel gi en luke på 14 sekunder til Manuel Faisst og Yoshito Watabe som tok igjen østerrikeren. Men Norge vekslet på 4. plass bare 4,6 sekunder bak tettrioen.

ÅPNET LUKEN: Jens Lurås Oftebro skaffet en luke til Østerrike og Japan på 3. etappe.

Andre etappe: Espen Andersen tettet raskt luken. Østerrikes Johannes Lamparter tok kommandoen i løypa, men klarte ikke å stikke fra. Andersen klistret seg på verdensmester Lamparter hver gang han prøvde. Tyskland og Japan fulgte også bra med bare fire sekunder bak.

Tredje etappe: Covidrammede Frenzel måtte kjapt gi en liten luke for Tyskland til Jens Lurås Oftebro, Lukas Greiderer og Akito Watabe. Nordmannen tok kommandoen i teten, men den erfarne tyskeren klarte å komme seg opp igjen halvveis. Men Frenzel måtte raskt slippe en luke på 10 sekunder på den andre sløyfen på 2.5 km. Oftebro kjørte voldsomt i tet og åpnet en luke også til Japan og Østerrike og sendte ut Jørgen Graabak med 10 sekunders ledelse. Avstanden til Tyskland økte til hele 36,9 sekunder.

Tyskland vant OL for fire år siden med nesten minuttet ned til et norsk lag på sølvplass. Det norske laget inneholdt både Graabak og Andersen.

Tre av de fire på dagens norske lag var med på fjorårets VM-gull. Nå er Espen Andersen kommet inn for Jarl Magnus Riiber, som var en naturlig ankermann da Tyskland ble slått med over 40 sekunder i Oberstdorf. Graabak og Bjørnstad var også med på laget som vant gull i VM 2019.

Norge har to ganger tidligere vunnet lagkonkurransen i OL. Jørgen Graabak spurtet ned tyske Fabian Riessle og gikk Norge inn til gull med på Sotsji for åtte år siden. Magnus Moan, Håvard Klemetsen og Magnus Krog la grunnlaget fra gullet.

I 1998 fikset Halldor Skard, Kenneth Braaten, Bjarte Engen Vik og Fred Børre Lundberg laggull til Norge i Nagano.