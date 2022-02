Klæbo vant hundredelsduell i Lahti - på vei mot sammenlagtseier

Johannes Høsflot Klæbo (25) er i ferd med å avgjøre verdenscupen. Lørdag tok han sin 48. verdenscupseier i en tett og jevn sprint i Lahti, mens rivalen Aleksandr Bolsjunov røk ut tidlig.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I finalen, hvor det var tre norske utøvere, var det prologvinner Lucas Chanavat som kom først ut på oppløpet. Klæbo var i tredjeposisjon ut på oppløpet, men klarte å hente inn franskmannen på de siste meterne. Like etter målgang trakk både Chanavat og Klæbo på skuldrene, usikre på hvem som vant, men målfotoet viste at det var nordmannen som tok seieren.

Sindre Bjørnestad Skar ble nummer tre, mens Håvard Solås Taugbøl endte på fjerdeplass.

– Det er ikke så mange dager siden vi konkurrerte i OL, men det er alltid gøy å konkurrere. Løypene her i Lahti gjør at det blir spennende å se på. Det blir alltid ganske tette dueller, sier Klæbo i et intervju vist på Viaplay, etter å ha ta karrierens 48. verdenscupseier.

Dermed kan Klæbo innkassere ytterligere 100 verdenscuppoeng, mens nordmannens argeste konkurrent, Aleksandr Bolsjunov røk ut i kvartfinalen og endte på 14. plass. Det gir bare 18 poeng, og dermed er luken til Klæbo nå på hele 450 poeng.

Det er fem planlagte renn igjen i verdenscupen, i tillegg til at det internasjonale skiforbundet (FIS) jobber med å få på plass en ny løsning for de avlyste rennene i russiske Tjumen.

Tidligere lørdag kom det også frem at Norges Skiforbund ikke ønsker russisk deltagelse i rennene i Drammene og Holmenkollen neste uke.

Klæbo vant verdenscupen sammenlagt i 2017/18 og 2018/19-sesongen, mens Bolsjunov har vunnet de to siste sesongene.

SEIER: Johannes Høsflot Klæbo fikk akkurat slengt foten foran inne på oppløpet.

De siste årene har Klæbo vært den store sprinteneren, og han sto med hele 15 seirer på rad i sprint i fri teknikk før lørdagens konkurranse. Forrige gang han ikke vant en sprint i fri teknikk var på Lillehammer 30. november 2018, da han fikk staven ødelagt i semifinaleheatet.

Tidligere denne måneden vant han OL-sprinten i Beijing.

Det ble ingen reprise av finalen fra Lahti-VM i 2017, da Federico Pellegrino tok gull på sprinten, mens Johannes Høsflot Klæbo endte på tredjeplass. De to gikk mot hverandre i semifinalen, og krysset der målstreken som nummer én og to. TV-bildene viste imidlertid at Pellegrino hadde den ene skien utenfor løypen i den siste svingen, og han ble deplassert.

Selv om Pellegrino ikke tok seg til finalen, ble det som i 2017 tre nordmenn i herrenes finale - og denne gangen ble det norsk seier.

RØK UT TIDLIG: Aleksandr Bolsjunov kom seg ikke videre fra kvartfinalen.

Nedtur for kvinnene

Kristine Stavås Skistad, Lotta Udnes Weng, Martine Engebretsen, Silje Theodorsen og Ane Appelkvist Stenseth var alle for sent ute til å komme seg videre fra prologen, og dermed var Mathilde Myhrvold den eneste norske kvinnen som kom seg med til kvartfinalene.

Der ble hun nummer tre i sitt heat, men det så ut til at tiden skulle være god nok. Imidlertid gikk det svært fort i det siste heatet og dermed forsvant også Myhrvold ut.

Det er første gang siden sprinten i Dresden i januar 2018 at Norge ikke har noen utøvere med til semifinalen i en sprint for damene, hvis vi ser vekk fra rennene i 2020/21-sesongen hvor Norge ikke deltok.

Det ble istedenfor – nok en gang – en svensk jubeldag. Maja Dahlqvist hadde vunnet fire sprintrenn i verdenscupen tidligere i sesongen, men det var Jonna Sundling som tok OL-gullet foran Dahlqvist. I Lahti rykket Sundling fra allerede tidlig i finalen, og gikk inn til en klar seier.

Emma Ribom ble nummer to, mens Dahlqvist sikret svensk trippelseier ved å knipe tredjeplassen foran Jessie Diggins.