SATSER I AKSJER: Casper Ruud får mer tid til å sette seg inn i børsutviklingen etter som han onsdag ble slått ut av Båstad-turneringen.

Casper Ruud om børsaksjene: − Kjipere i det siste

BÅSTAD (VG) Casper Ruud (23) synes det er gøy å være på børsen - men innrømmer at det ikke har gått så bra i det siste.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da VG spør om grunnen til at han handler aksjer - om det er for å tjene penger eller for å trene hodet - svarer tennisstjernen, som onsdag overraskende røk ut av Båstad-turneringen:

– Det er en miks av forskjellige ting. Det er gøy på følge med på verdensøkonomien. Det er lite jeg forstår, men jeg prøver å lære litt om hvordan ting henger sammen, sier Ruud til VG.

– Jeg vil gjerne lære hvordan et selskap funker. Jeg har ingen utdanning og lite peiling, men jeg får litt hjelp fra folk her og der. Det er spennende å holde seg oppdatert.

Casper Ruud er stort sett på Oslo Børs, der totalindeksen har falt mer enn fem prosent de siste tre månedene.

– Det har vært en kjipere periode i det siste. Jeg har ikke hatt oljeaksjer, og det angrer jeg på. Men det er gøy å følge med. Noen gang er det bedre å ha penger investert enn at de bare står på en bankkonto – og du bare får lyst til å kjøpe dumme ting, smiler Ruud.

15 mill. i aksjer

Uansett tjener han godt som tennisspiller. Hittil i år har han spilt inn nesten 30 millioner kroner ifølge ATPs hjemmeside. Finalen i French Open ga alene rundt 11 millioner. Totalt i karrieren nærmer Ruud seg 80 mill. kroner innspilt. I tillegg kommer sponsorinntekter.

Casper Ruud satser på aksjer gjennom sitt heleide selskap Ruud Awakening og har han de siste par årene hatt 14–15 millioner kroner plassert i aksjemarkedet, skrev Dagens Næringsliv i mai. De skrev også at han har lidd større papirtap de siste månedene, som følge av den brede børsnedturen.

Papirtap vil si at aksjene har gått ned i verdi, men at tapet ikke er realisert – som det først blir ved eventuelt salg.

I 2019 og 2020 gjorde han det sterkt blant annet gjennom vaksineselskapet Nykode Therapeutics og læringsselskapet Kahoot. Begge aksjene gjorde det veldig bra.

Høy risiko - høy gevinst

Sist uke fortalte Casper Ruud til den svenske næringslivsavisen Dagens Industri om nettopp disse to selskapene.

– Jeg liker ny teknologi og synes at det er spennende med medisinteknikkbransjen, der det er «high risk, high reward». For eksempel Nykode Therapeutics, som driver med kreftmedisin. Og så har jeg Kahoot som først gikk opp, opp og siden ned, ned. Et annet selskap som jeg har kjøpt aksjer i, er Nordic Semiconductors, som også er spennende.

Ruud forteller også at den første aksjen han kjøpte utenfor Norge, var Netflix – og at den like godt raste 50 prosent på et par dager.

Ruud Awakening gikk 422.000 kroner i minus i 2021, viser regnskapet. I 2020 var det derimot jubeltall: 9,6 mill. kroner i pluss. Selskapet ble etablert i november 2019.