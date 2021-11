Fotballpresident om arrestasjonen: − Uakseptabelt

– Det er helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk, sier fotballpresident Terje Svendsen. Flere reagerer sterkt på arrestasjonene i Qatar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politikere, ytringsfrihetsforkjempere og idrettsorganisasjonene reagerer kraftig på arrestasjonene av NRK-journalisten og fotografen i Qatar.

Fotballpresident Terje Svendsen reagerer sterkt:

– Vi er glade for at de norske journalistene nå er på vei hjem. Det er helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk. Vi reagerer meget sterkt på dette og er dypt bekymret for journalisters vilkår i Qatar, sier han til VG.

Han ber også norske myndigheter engasjere seg i saken.

– Vårt tydelige standpunkt vil varsles til politisk nivå i FIFA, og også via UEFA-gruppen som håndterer Qatar-spørsmålene. Enda viktigere er det imidlertid at norske myndigheter engasjerer seg i saken. Qatar er en viktig samarbeidspartner for den norske stat og en sak hvor qatarske myndigheter arresterer norske journalister er ikke en utvikling som kan overlates til idretts - eller fotballbevegelsen alene.

Utenriksministeren: - Svært urovekkende

Utenriksminister Anniken Huitfeldt bekrefter at journalistene ble pågrepet mens de utøvde sitt oppdrag som journalister.

– Utenriksdepartementet er kjent med at to norske journalister nylig ble anholdt i Qatar. Den norske ambassaden i Abu Dhabi har vært i kontakt med qatarske myndigheter om saken, og vi har fått bekreftet at de to er løslatt igjen. Etter det vi forstår er det heller ikke tatt ut tiltale.

Hun reagerer på arrestasjonen av NRK-journalist Halvor Ekeland og fotograf Lokman Ghorbani.

– Det er viktig at journalister får utøve sitt journalistiske virke uten innblanding fra myndigheter, også i Qatar. Ytringsfrihet er bærebjelken i et fungerende demokrati, og grunnleggende også for å kunne oppfylle andre menneskerettigheter. Det omfattende og økende presset på ytrings- og mediefrihet i verden er svært urovekkende.

Hun opplyser om at hun selv tok opp menneskerettighetssituasjonen med den qatarske utenriksministeren i en telefonsamtale forrige mandag.

– Viser seg som en røverstat

Kjersti Løken Stavrum, er leder for Ytringsfrihetskommisjonen og leder for Norsk PEN, som arbeider for frie ytringer og mot sensur.

– Det er fullstendig uakseptabelt å pågripe journalister fra noe land, også fra Norge. Dette viser at ikke bare at de forsikringene vi fikk i Quatar-utvalget ikke er verdt noen ting, og de viser seg mer og mer som en røverstat. Det betyr nærmest at alt kan skje, sier hun.

Hun mener dette viser sviktende løfter og forsikringer.

– Det tilhører heldigvis sjeldenhetene at norske journalister opplever slikt, men det forsterker også skandalen for Qatar.

– Jeg antar at internasjonale presseorganisasjoner vil våkne nå. Fotball-VM er et internasjonal hendelse som skal dekkes av et massivt presseoppbud, og det vi har sett nå er fullstendig uakseptabelt

Hun mener Norge bør reagere med «utvetydig klarhet»

– Jeg forventer at myndighetene vil gjøre det klart hvor uakseptabelt og forkastelig dette er.

Norsk presseforbund: Forventer at norske myndigheter protesterer

Elin Floberg, Generalsekretær i Norsk Presseforbund, mener arrestasjonene er oppsiktsvekkende og uakseptabel.

– Det ser ut som et krystallklart forsøk på å hindre journalistikk, og dermed et brudd på pressefriheten. Jeg forventer at norske myndigheter på det sterkeste protesterer på dette. Det bør fotballorganisasjonen gjøre, sier hun og legger til:

– Det er jo lov å håpe at dette viser med all tydelighet hvor viktig pressefrihet og journalistikk er. Det er viktigere enn noen gang at alle medier som har ambisjoner om å dekke fotball-VM setter et søkelys i og rundt landet i tiden fremover.

Skulle rapportere om forholdene i landet

Ekeland og Ghorbani ble arrestert av politiet i Qatar da de var på vei ut av landet. Nå er de løslatt og på vei tilbake til Norge.

De har siden 14. november vært i Qatar for å rapportere om forholdene i landet, ett år før avspark til fotball-VM 2022.

Ekeland har skrevet flere kritiske saker om qatar-regimets behandling av gjestearbeidere. Ghorbani er en erfaren utenriksfotograf.

De to kom til qatar søndag 14 november og hadde en avtale med regimekritiker Abdullah Ibhais, som var tidligere mediene- og kommunikasjonsdirektør i Qatars VM-organisasjon. Han ble i april dømt til fem års fengsel for misbruk av offentlige midler og korrupsjon, men har anket dommen.