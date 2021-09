VEKKER OPPSIKT: Emma Raducanu (t.v.) og Leylah Fernandez møtes lørdag i finalen i US Open.

Nå skriver tenåringene tennishistorie

Det blir en historisk tennisfinale når 18 år gamle Emma Raducanu møter 19-årige Leylah Fernandez i US Open. Rekorder står for fall.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Britiske Raducanu var nummer 150 på verdensrankingen, kanadiske Fernandez nummer 73. Lørdag kveld norsk tid blir det første gang at to useedede spillere møtes i en finale i en Grand Slam-turnering.

Raducanu, som bare er i sin andre Grand Slam-turnering, har ikke tapt et eneste sett i turneringen på sine ni kamper (tre i kvalifiseringsrundene). Serena Williams er den eneste som har gått gjennom hele US Open uten å avgi et eneste sett. Det skjedde i 2014.

Som 18-åring er hun også den første britiske kvinne i en Grand Slam-finale siden Virginia Wade vant Wimbledon i 1977. Det er 44 år siden. Wade var på plass i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York i går da Raducanu overbeviste tennisverdenen - igjen.

– Helt ærlig: Oppholdet her i New York har gått så fort at jeg har bare tatt dag for dag. Tre uker senere er jeg plutselig i finalen. Det er nesten ikke til å tro, sa Raducanu etter å ha brukt bare 84 minutter på å vinne 6–1 og 6–4 mot greske Maria Sakkari i semifinalen.

På sin vei til finalen har Leylah Fernandez slått Naomi Osaka (forsvarende mester), Elina Svitolina og nå senest verdenstoer Aryna Sabalenka (7-6, 4-6, 6-4) i semifinalen.

- Dette har bare vært magisk. Ikke bare at jeg har spilt meg til finalen, men hvordan jeg spiller tennis nå. Jeg har det bare gøy og prøver å gi publikum noe å glede seg over, Jeg tror jeg kan si at jeg har gjort en passe god jobb med å oppfylle drømmene mine, sier Fernandez.

I sine seks tidligere Grand Slam-turneringer har hun aldri kommet lengre enn til tredje runde. Nå spiller hun finale.