BAKVEI: Samtlige teamsjefer hadde nok gitt mye for en sniktitt i rivalens fabrikk. Red Bulls Christian Horner (t.h.) fant en vei inn i rivalen Toto Wolffs (t.v.) Mercedes-fabrikk.

Red Bull kjøpte Mercedes-omvisning på auksjon

Da Mercedes auksjonerte bort et fabrikkbesøk for veldedighet, lot Red Bull-sjef Christian Horner ikke sjansen passere.

Av Yasmin Sfrintzeris

Horner og Mercedes-sjef Toto Wolff gikk flere ganger i tottene på hverandre i den intense tittelkampen mellom Max Verstappen og Lewis Hamilton.

De kranglet om «skitne triks» og har vært rasende og mistenkelige mot hverandre.

Med radikale regelendringer i årets Formel 1-sesong og strengt hemmelighold om neste års bil, har Red Bull-sjefen sikret seg en titt i rivalens fabrikk.

Da Autosport Awards Charity Auction avholdt en auksjon til inntekt for Grand Prix-fondet, der Mercedes auksjonerte bort en omvisningen.

Christian Horner lot ikke muligheten passere og slang et bud på 4000 britiske pund på bordet, i underkant av 50.000 kroner, på bordet.

Det holdt helt i mål.

JUBEL: Bildet viser ikke Horner som jubler etter å ha vunnet auksjonen, men Horner som jubler over Max Verstappens VM-tittel 12. desember 2021.

Ifølge RacingNews365 spøkte Horner med å ta med 20 personer på fabrikkbesøket.

– Adrian (Newey, teknikkdirektør, red.anm.), Pierre Waché (teknisk sjef) og Paul Field, vår produksjonsdirektør, ramset han opp.

– Det blir interessant å se hvordan de disponerer budsjettaket, sier han.

– Vennskapelig og morsomt

– Det er en morsom greie som er med på å bygge opp rivaliseringen og interessen. Det var ikke bare vennskapelig rivalisering i fjor, men dette er bare vennskapelig og morsomt. Et PR-triks, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Er det et lite spark fra Horner til Mercedes?

– Det er ikke noe seriøst i dette. Han får ikke sett noe på et fabrikkbesøk som han kan lære noe av. Det vil Mercedes sørge for, sier Gulbrandsen.

Han tror ikke Red Bull-teamet vil få noen mulighet til å plukke opp detaljer de ikke skal se.

«Spionerer» på hverandre

Gulbrandsen understreker at det er veldig vanskelig for teamene å få tak i informasjon om de teamenes utvikling av biler.

– Ingen har sett disse bilene. Men når sesongen er i gang, spionerer de på hverandre. Det ryktes at teamene står med utrolige telelinser og tar bilder når testingen er i gang. Det vil jeg tro de gjør, sier han.

Han trekker frem at det tidligere har vært historier om spionasje, med utro tjenere som har solgt dokumenter til rivaler.

– Det tror jeg ikke skjer nå. De vet veldig lite om hverandre nå, sier Gulbrandsen.

Slik ser Verstappens bil ut denne sesongen:

– Hvem tror du har best forutsetninger med regelendringene neste sesong?

– All fornuft sier at det er Mercedes og Red Bull. Det mest sannsynlig er at de er best nå også, ikke minst fordi det er den samme motoren. Men med et nytt reglement, kan det dukke opp smutthull som ikke alle har fått med seg, som kan gi en overraskelse, sier han.

Han trekker frem at fjorårets tittelkamp kan ha påvirket arbeidet med årets bil.

– Red Bull og Mercedes måtte konsentrere seg 100 prosent på 2021, helt til siste meter. Det trengte ikke for eksempel Ferarri og Alpin – og ikke minst Haas, som sa tidlig i fjor at de bare konsentrerte seg om 2022, påpeker Gulbrandsen.

Han tror ikke det betyr at Haas vil kjempe om VM-tittelen, men kanskje gjøre det litt bedre enn i fjor.

– Hva har vi i vente de kommende ukene?

– Nå kommer lanseringene på rekke og rad, det er spennende. De bilene som etter hvert blir vist fremst, er ikke nødvendigvis de samme som de vil starte med Bahrain, sier Gulbrandsen.

McLaren har allerede varslet en stor oppgradering mellom testingen og første løp. Gulbrandsentror flere vil gjøre det samme.

– Formel 1 har laget en modell. Det kan komme noen som har helt andre designløsninger, men de kommer ikke til å vise alt de har gjort. De utvikler bilen hver eneste dag frem til sesongstart, selv etter testene, sier han.