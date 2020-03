DEILIG Å VÆRE DANSK I ANTARKTIS: En fornøyd danske kunne puste ut etter over tre døgn med slit. Foto: Jan Bue Laumark © Project Iceman

Verdens første til å fullføre Ironman i Antarktis

Som den første dokumenterte i verden har danske Anders Hofman Laursen fullført et triatlon på det kaldeste kontinentet. Selv om han fullførte, gikk det ikke helt uten problemer for den danske sprekingen.

Det var Danmarks Radio som først meldte om saken.

– Vi klarte det! Det jeg og teamet mitt har gått igjennom her var utenfor alt vi hadde sett for oss. Antarktis viste seg fra sin mest brutale side og på et tidspunkt fryktet flere av oss for livet, sier dansken i en pressemelding.

Forberedelsene til det sprø prosjektet har skjedd i bitende kulde, alt for å være mest mulig klar for det som møtte han i Antarktis. Han har tilbrakt timesvis på en tredemølle inne i en frysecontainer, løpt et maraton på Grønland og svømt i isvann på Svalbard.

Dansken har kalt prosjektet sitt for «Iceman». En iceman er består av samme distanse som en ironman, altså 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og en maraton løping (42,195 kilometer). Men alt må skje på snø og is i Antarktis.

ISVANN: 3,8 km svømming i −2 grader er bare noe av det Anders Hofman Laursen måtte gjennom. Foto: Jan Bue Laumark © Project Iceman

Til tross for en 27 timer lang snøstorm midt i løpsetappen klarte Anders Hofman Laursen sin livs ekspedisjon, nemlig å gjennomføre en ironman-distanse i Antarktis.

Tiden han klokket inn på ble til slutt, 72 timer, 54 minutter og 9 sekunder.

Regner man uten snøstormen som varte i over 27 timer, lyder den uoffisielle tiden på 40 timer, 45 minutter og 33 sekunder.

Til sammenligning er verdensrekorden på en Ironman, 7 timer, 40 minutter og 23 sekunder, satt av britiske Tim Don under Ironman Brasil i 2017.

For å sette det enda mer i perspektiv er rekorden på Norseman, som er på samme distanse og blir regnet for en av verdens tøffeste triatlon-konkurranser er på 9 timer 52 minutter og 10 sekunder, satt av Lars Christian Vold i 2017.

Det var syklingen og løpingen som ble det verste for dansken. Der han brukte over et døgn på hver av distansene. Hofman Larsen klokken inn på følgende tider:

Svømming: 1 time og 10 minutter

Sykling: 33 timer og 33 minutter

Løp: 38 timer og 11 minutter (inklusiv 27 timers opphold i snøstorm)

Anders Hofman Laursen slapp ikke unna kulden i Antarktis, men han slapp unna flyvende hjorter.

Målet med prosjekt Iceman har vært å vise at grenser er noe vi selv setter og bestemmer sier den spreke dansken.

– Det finnes ikke grenser for hva vi kan. Vi skal ikke holdes tilbake av alle utfordringene som vi kan mæte på vår vei, uttaler Hofman Laursen til DR.

Dansken har foreberedt seg i to år for prosjektet. Han har blant annet fullført halve distansen på Svalbard og med det gjennomført verdens nordligste triatlon, ifølge hjemmesiden hans.

BLØTT: Hofman Laursen fikk smake på isen flere ganger under den 33 timer lange sykkelturen. Som syklet på en såkalt fatbike på isen i Antarktis. Foto: Herman Berger/Jan Bue Laumark © Project Iceman

Prosjektet har møtt mange utfordringer på veien, en av dem var penger. For det er nemlig ikke gratis å gjennomføre en triatlon i Antarktis. Det har kostet hele 400.000 euro, over fire millioner norske kroner.

– Pengene holdt meg ikke tilbake fra å hoppe ut i prosjektet. Det har krevd en investering for at det skulle lykkes å være borte så lenge, det krever et stort team, forteller Anders Hofman Laursen til Danmarks Radio.

MÅTTE SØKE LY: Underveis på løpsetappen måtte Hofman Laursen og teamet søke ly da det plutselig kom en fryktelig snøstorm. Foto: Jan Bue Laumark © Project Iceman

Publisert: 03.03.20 kl. 15:01

