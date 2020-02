BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen har en god sjanse med Brage Hindø. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To V75-bankere

Brage Hindø og Allaway G.T. får stå ugardert i denne V75-omgangen på Bjerke Travbane i kveld.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Brage Hindø blir hovedbanker.

– Brage Hindø har vært meget bra til tre strake seirer. Oppfører han seg like eksemplarisk og er like god, skal han ha en flott mulighet igjen. Allaway G.T. vant lett som VG-luring i et V75-løp på Jarlsberg sist. Treneren er stor optimist og bankertipper ham. Jeg tar sjansen på det samme, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Dagens banker:

Brage Hindø (V75-5) jakter sin fjerde strake. Feilfritt og på sitt beste har han en fin sjanse på ny.

Dagens luring:

Bikila (V75-7) ble sjenert til galopp i Four On The Floors seiersløp sist. Kom strålende tilbake, men var disket.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1575 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

8 KOMNES ANNA

2 LYKKJE TORA

3 KOS FRIGGA

6 FASTE JERVA

7 BJØRE LYDIA

9 LOME PERLA

4 MODIJERVA

1 Goroso Sjarmen

10 Valle Tina

5 Åsaoline

—————————–

Løpet:

Et vidåpent hoppeløp innleder V75-spillet. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Komnes Anna ble med i angrep fra femte utvendig snaue runden igjen sist. Fikk en kort hjulhekt i siste sving, men kom fint tilbake til fjerde i et løp gode Birk Faks vant. Står sjanseartet til spormessig og blir trolig tatt opp fra start. Hun er best med ryggløp og kan bli farlig med rett reise. Men det kreves tur herfra.

Outsiderne:

Lykkje Tora er i fin fremgang og er bra på sitt beste. Lillesøsteren til elitehoppa Lykkje Borka er ikke ufarlig om hun er på topp. Utgangsposisjonen er i alle fall fin.

Luringen:

Faste Jerva avsluttet bra sist til femte i et løp gode Valle Grom vant foran Valle Gulla. Møter enklere lag her og kan muligens ta en etterlengtet seg med maks klaff og om hun yter sitt aller beste.

Startsiden:

Goroso Sjarmen er rask, men skal i utgangspunktet ha ryggløp. Det er uansett ikke så mange startraske i første rekke, så hun kan lede litt innledningsvis.



V75-2 (1609ma)

7 DIOR VINCENT

2 ESPERANZA TRUNOISE

6 Likeit Or Leaveit

—————————–

9 Indiana Fortuna

5 Vicky Waiting

11 N.Y. Royal Flush

10 Almond Paste

3 One Shot Only

1 Kinky Boots

4 Jasmin Sund

Løpet:

Jeg prøver tre hester med Dior Vincent som klar favoritt i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Dior Vincent har vært meget bra i Høitomt-regi. Første gang ut manglet han rom etter galopp. Nest sist tok han ned Likeit Or Leaveit etter å ha travet utvendig for denne siste 800 meter. Sist måtte hun tåle en tøff 1.10-åpning før hun fikk føringen etter 400 meter. Vant likevel helenkelt. 5-åringen står langt ute på vingen, men det skal satses offensivt direkte. Tross dødens kan hun vinne dette, om hun er like god som hun har vært. Skulle hun komme foran, er nok løpet kjørt, om ikke åpningen blir morderisk.

Outsiderne:

Likeit Or Leaveit ble sittende lenge stengt sist og gikk dessuten med punktert sulkyhjul. Nest sist ble hun sittende fast i rygg på slitne konkurrenter. Kunne ikke stå i mot Diro Vincent til slutt tredje sist. Men denne gangen er distansen 500 meter kortere. Er hun helt på topp, kan hun muligens utfordre favoritten.

Luringen:

Esperanza Trunoise ble som ventet overflydd fra førstesporet sist. Havnet i fjerde innvendig og bakket seg løs mot siste sving. Gikk fint i mål i kulissene, selv om det ikke ble premie. Står langt gunstigere til direkte i annetsporet nå, selv om sprint ikke er noen fordel. På sitt beste kjemper hun i toppen.

Startsiden:

Jasmin Sund, Vicky Waiting, Likeit Or Leaveit og Dior Vincent er alle kjappe ut. Førstnevnte slipper nok.

V75-3 (2140mv)

8 BIRK STØVERN

3 STJERNA MI

5 SALTE ODIN

1 VALLE EMBLA

2 HESBY VILTER

6 Brutal

7 Super Melis

9 Sevrus

—————————–

10 Party Løve

Løpet:

Et åpent kaldblodsløp, men nærmest helgarderer etter strykninger i andre løp.

Favoritten:

Birk Støvern var uheldig og feilet bort en trippelplass sist. Han var dårlig med fra start som vanlig, men ble med i angrep runden igjen. Via fjerdespor på siste bortre, fullførte han sterkt. Uten galoppen hadde han blitt annen eller tredje bak Vestpol Loke. Nest sist tapte han kun knepent for Horg Mio. Kan ikke utnytte sporet, men går til mål. Motstanden er helt riktig. Feilfritt kan han ta årets første seier.

Outsiderne:

Valle Embla vant fra tet fra en tilsvarende utgangsposisjon sist. Hoppa er i fin utvikling og kan lede lenge, muligens helt inn, selv om hun møter klart skjerpet lag.

Luringen:

Salte Odin ble hindret 500 meter igjen på Färjestad sist, men gikk fint etterpå. Gangen før tapte han kun for Talent Ø.K. Hesten har ennå ikke tatt seg helt ut. Muligens kan Antonsen senior få mer fart på ham, bare de kommer seg greit ut fra det trange fjerdesporet.

Startsiden:

Valle Embla vil naturlig nok, som eneste strekhest, lede en god stund.



V75-4 (2140mv)

1 STUMNE FYR

3 STENSVIK MARTIN

5 SMEDSBO FAKSEN

—————————–

7 Ask Eld

6 Brenne Blissi

4 Lykkje Borka

2 Kolnes Tom

9 Stumne Scott

8 Tojo Prinsen

Løpet:

Tre hester kan rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Stumne Fyr ble bare sjette på Åby sist, men gikk godkjent fra sitt tillegg. Gangen før feilet han i striden med Kos Odin i et V75-løp på Leangen. Var god til to strake før det. Står fint til på strek, og på sitt beste kan han vinne igjen.

Outsiderne:

Smedsbo Faksen feilet litt fra start sist, men var siden tapper toer, bak Vesle Sjur som fikk et enklere løp, fra dødens. Gangen før fikk han press i tet, ble sliten på oppløpet, men holdt til tredje bak Björs Frej og B.W. Sture. Gikk flotte 1.24,7 over full vei med voltestart da. Klaffer det litt fra tillegget, skal han regnes i fremste rekke.

Luringen:

Stensvik Martin var god etter pause sist. Satt i tet etter 400 meter før han slapp til Valle Mattis, som sto 20 meter bak ham, etter 1000 meter. Hang siden flott med til annen. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Kan sitte tidlig i tet og lede helt inn.

Startsiden:

Kolnes Tom er rask, men slipper nok til Stensvik Martin.

DYKTIG: Frode Hamre trener VG-bankeren Brage Hindø. Han kjører selv trippelkandidaten Zimmer Grif. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (1609ma)

5 BRAGE HINDØ

—————————–

7 Zimmer Grif

1 Cosmic Carpenter

8 Global U.Neverknow

2 Photolicious

4 King N'Swing

6 Easter Joy

10 Magic Bråten

3 Hands Up

11 Lakeside Cassie

9 Precious To Me

Løpet:

Brage Hindø blir min hovedbanker. Bak ham er det vidåpent.

Favoritten:

Brage Hindø har oppført seg eksemplarisk og har vært meget god til tre strake seirer. 7-åringen har tidligere ikke vært helt til å stole på, men lar han unotene være og holder seg til rett gangart, har han en flott sjanse igjen.

Outsiderne:

Gigolo N.L. var god til seier etter et fint løp i tredje utvendig sist. Vant enkelt foran Cosmic Carpenter da. Har vært uheldig i sportrekningen, men skulle det bli tøff kjøring i front, kan han rekke til en trippelplass.

Luringen:

Zimmer Grif har det ikke klaffet for i hans to starter i Norge. Første gang ut feilet han med krefter spart mot siste sving. Sist ble han overflydd og fikk ikke helt sjansen. Med klaff er han en av mange som er trippelaktuelle.

Startsiden:

Brage Hindø kan muligens sitte tidlig i tet, om de innvendige blir enige.



OPTIMIST: Trener Anders Lundstrøm Wolden tipper sin egen stallhest Allaway G.T. som banker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2100ma)

3 ALLAWAY G.T.

—————————–

1 Falcon Dragon

6 Da Vinci B.R.

4 Conrads Wilhelm

9 Windy Ammik

8 Kicking Classic

10 Rapido Va Bene

5 Etna B.R.

7 Etosha Boko

2 Ramona's Fighter

Løpet:

Jeg tar sjansen på å la Allaway G.T. stå ugardert, selv om han møter en god trio.

Favoritten:

Allaway G.T. innfridde til fulle som VG-luring i et V75-løp på Jarlsberg sist. Møter ikke noe særlig tøffere lag her. Trener Anders Lundstrøm Wolden er stor optimist og har bankertro på sin øyensten.

Outsiderne:

Falcon Dragon viste klar fremgang sist. Avsluttet bra til tredje bak Ganyboy da og vinner løp når som helst. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Da Vinci B.R. feilet fra start sist og fikk siden en dårlig rygg. Men han avsluttet fint. Holdt bra etter et tungt løp gangen før, selv om han ble sliten til slutt. Er han like god som i seiersløpet fjerde sist, kan han bli farlig.

Startsiden:

Etna B.R. er kanskje raskest, men slipper nok til en av de bedre.

V75-7 (2100ma)

10 FOUR ON THE FLOOR

3 STRONG PEPPER

6 BIKILA

1 FRICK

5 Senet Island

—————————–

9 Ohio Royal

12 Rio Division

4 Sparkling Credit

8 Victor's Voice

11 Mr. Sopranos

7 A. Priori

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i V75-avslutningen.

Favoritten:

Four On The Floor var veldig god til seier etter to måneders pause sist. Vant lett foran Frick da. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, men står litt sjanseartet til i bakspor. Men klaffer det med reisen, er han god nok til å vinne igjen.

Outsiderne:

Strong Pepper er en av våre bedre 4-åringer. Gikk flere fine løp i fjor, selv om jeg trodde han skulle vært litt hvassere på sensommeren. Kommer ut etter pause nå og trenger muligens løp i kroppen før han er på topp. Men skulle han komme foran å få dirigere litt, kan han holde unna, om formen er på plass.

Frick sto på fint til annen bak Four On The Floor sist. Blir overflydd fra start og det må løse seg. Gjør det først det, kan han kjempe blant de tre igjen. Fortjener snart en seier etter flere gode løp.

Luringen:

Bikila ble sjenert til galopp 1200 meter igjen sist, men kom strålende tilbake i løpet Four On The Floor vant. Hultman hørte ikke han var disket. Svenskegjesten er klart bedre enn raden og skulle det klaffe maksimalt, ser jeg ikke bort i fra at han kan by på en overraskelse.

Startsiden:

Strong Pepper, Sparking Credit og Senet Island vil nok kjøre om føringen.



Publisert: 12.02.20 kl. 11:47

