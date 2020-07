Slik revolusjonerte norske Knut amerikanernes favorittidrett

Han er kanskje tidenes mest kjente nordmann i USA, men i Norge vet få hvem han er. I år er det 101 år siden vossingen Knut Rokne skapte en amerikansk folkesport med ett enkelt grep.

Den amerikanske drømmen har sjelden passet bedre.

Lars Knutson Rokne og Martha Pedersdatter Gjermo var to av tusenvis av nordmenn som valgte å ta sjansen på et nytt og bedre liv i Amerika sent på 1800-tallet, og med seg på slep hadde de en 5-åring som skulle vise seg å bety mer for selve juvelen innen amerikansk idrett, football, enn noen amerikanere har gjort siden.

Knut Rokne fra Voss, eller Knute Rockne som han ble kalt «over there», står i dag igjen som den desidert mest kjente treneren gjennom tidene.

Og det takket være et grep som er så enkelt – men likevel så genialt.

